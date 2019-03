Mannheim. (pol/mare) Sie konnten es nicht lassen! Die beiden 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen, die im Januar einen Linienbus gestohlen und bei einer Spritztour demoliert haben, waren auch für die Chaos-Fahrt auf einem Werksgelände am Mittwoch verantwortlich. Dafür klickten für den 15-jährigen "Fahrer" jetzt die Handschellen, wie Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Aber der Reihe: Die Geschichte beginnt am Dienstagabend. Der 15-Jährige schneidet gegen 19 Uhr gemeinsam mit seinem Freund den Bauzaun einer Autowerkstatt in Rheinau auf. Sie hebeln ein Metalltor auf und stehlen mehrere Wertsachen. Und noch mehr: Sie machen sich mit einem BMW im Wert von rund 6500 Euro aus dem Staub, den der 15-Jährige fährt.

Am Mittwoch montieren sie dann gegen 16.30 Uhr die Nummernschilder von einem geparkten Auto ab und bringen sie an den BMW an. Los geht die "Spritztour" durch Mannheim.

Gegen 21.30 Uhr fahren die beiden Teenager auf das Werksgelände in Lindenhof. Sie rammen ein Auto, in dem zwei Mitarbeiter des Werksschutzes sitzen. Sie werden dabei leicht verletzt. Dann fährt der 15-Jährige den BMW hinter eine Lagerhalle und stellt ihn ab. Die beiden jungen Delinquenten flüchten über eine Mauer.

Für die Polizei beginnt nun die Arbeit. Die Spuren am Tatort führen die Ordnungshüter schon bald zu dem 14-Jährigen. Doch bei den beiden Tätern hat sich wohl das Gewissen gemeldet. Sie stellen sich am Donnerstagmorgen.

Am Freitagmittag wird der 15-Jährige dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl erlässt. Es ist nicht ihre einzige Tat: Der junge Deutsche steht in Verdacht, am 26. Januar den Linienbus gestohlen und bei einer Spritztour demoliert zu haben.