Mannheim. (RNZ) Angststörungen und Phobien gehören zu den am häufigsten vorkommenden psychischen Erkrankungen weltweit. Zurzeit wird an der Universität Mannheim erforscht, welche Auswirkung Angst auf die visuelle Wahrnehmung hat. Dafür sucht der Lehrstuhl für Klinische und Biologische Psychologie und Psychotherapie männliche und weibliche Teilnehmer zwischen 18 und 50 Jahren mit großer Angst vor Spinnen. Durch die Teilnahme an der Studie erhalten Kandidaten einen Einblick in die aktuelle Forschung zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Angststörungen und können diese aktiv unterstützen. Die Teilnahme dauert etwa eine halbe Stunde.

Interessenten sollten im Vorfeld im Internet unter dem Link hier vier Fragen beantworten. Sind die Kriterien erfüllt, erhalten sie eine Einladung und weitere Informationen per E-Mail. Rückfragen können per E-Mail an u.mueller@psychologie.uni-mannheim.de gestellt werden.