Mannheim. (RNZ/ppf) Immer wieder haben Poser mit ihren hochmotorisierten Autos die Mannheimer Fressgasse heimgesucht. Und das vorwiegend an den Wochenenden. Anwohner und Passanten fühlten sich durch laut aufheulende Sportwagen gestört, die Polizei registrierte immer wieder gefährliche Tempoüberschreitungen.

Am 16. April setzte die Stadt Mannheim dem Treiben buchstäblichen einen Riegel vor: An den Wochenenden, insbesondere freitag- und samstagnachts sowie sonntags ganztägig wurde die Fressgasse mit einer fest installierten Schranke abgesperrt. Diese Maßnahme scheint nun den gewünschten Erfolg gebracht zu haben.

In einer Pressemitteilung schreibt die Stadtverwaltung: "Nachdem sich das Posergeschehen durch die Sperrung reduziert hat, und weil die coronabedingten Einschränkungen durch stark sinkende Inzidenz immer weiter zurückgeführt werden können, verzichtet die Stadt ab dem heutigen Freitag, 2. Juli, auf die Sperrung der Durchfahrt durch die Fressgasse am Wochenende."

Dass verstärkt Autoposer in der Mannheimer Innenstadt unterwegs waren, bringt die Stadt auch mit den Schließungen von Gastronomie, Clubs und Kultureinrichtungen in Verbindung. Im Zusammenhang mit dem Rückgang der Infektionszahlen, den jetzt erfolgten Öffnungsschritten in ebendiesen Einrichtungen und Diskotheken, wird die Maßnahme als nicht mehr erforderlich angesehen. Die aufgehobene Sperrung wird auch die anderen Autofahrer freuen, die nun an den Wochenenden wieder die Durchfahrt durch die Fressgasse nutzen können.

Ab August soll dann die Verkehrsführung dauerhaft für zwölf Monate geändert werden, um den Durchgangsverkehr aus der Innenstadt herauszuhalten. Ziel der Maßnahme ist es, durch die geänderte Verkehrsführung die Erreichbarkeit der Innenstadt zu gewährleisten und für eine attraktivere Innenstadt zu sorgen. Begleitend werden daher verschiedene Angebote wie Begrünung und Stadtmobiliar auf den frei werdenden Flächen die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt steigern. Die städtische Verkehrsplanung geht davon aus, dass sich bei der dauerhaften geänderten Verkehrsführung nach gewisser Zeit neue Verkehrsflüsse etablieren werden.

Update: Freitag, 2. Juli 2021, 10.34 Uhr

Schranke an Fressgasse installiert - Durchfahrt am Wochenende eingeschränkt

Mannheim. (RNZ) Bereits an den vergangenen vier Wochenenden hatte der städtische Ordnungsdienst die Fressgasse in den Abend- und Nachtstunden für Autos und Motorräder gesperrt, um die Poser aus der Innenstadt zu verbannen und damit nachhaltig Ruhestörung und Abgasbelästigung zu minimieren. Nun soll der Poser-Szene langfristig entgegengewirkt werden: Am Freitag, 16. April, wird in Höhe der Quadrate P 1 und Q 1 die Durchfahrt der Fressgasse mit einer festinstallierten, drehbaren Schranke unterbrochen.

Analog zur mobilen Absperrung ist die Durchfahrt in der Fressgasse für den Auto- und Motorradverkehr von Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 6 Uhr, sowie von Samstag, 21 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, nicht mehr möglich. Radfahrer können die Schranke zu jeder Zeit passieren. Sie wird manuell von einer externen Firma bedient, entsprechende Schilder im Bereich der Schranke sowie am Knotenpunkt Fressgasse und Friedrichsring weisen auf die neue Verkehrsführung hin.

"Ziel der temporären Sperrung war es, die in der sogenannten Poser- und Party-Szene beliebte Strecke mittels einer Unterbrechung möglichst unattraktiv zu machen und so einer Etablierung der Szene in Mannheim entgegenzuwirken", berichtet Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht. "Die Maßnahme hat sich als sinnvolles und notwendiges Mittel erwiesen."