Mannheim. (alb) In Seckenheim kannte ihn jeder - ob als Gesicht des Schifferkinderheims, Vorsitzender des Sportvereins oder engagierten SPD-Kommunalpolitiker. Ein nachdenklicher und reflektierter Sympathieträger, der aber auch klare Kante zeigen konnte. Am Sonntag ist Ralph Waibel nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Er wurde nur 65 Jahre alt. "Das ist ein herber Schlag", sagt der Mannheimer SPD-Chef und Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei stellvertretend für viele, die um den Mann mit dem Rauschebart trauern.

Beide waren miteinander befreundet. "In der Politik bin ich vorsichtig mit dem Begriff Freundschaft. Ralph war immer ehrlich und authentisch, nie hintenrum", so Fulst-Blei. Besonders schätzte er Waibels Blick für die Praxis. Einer, der wusste, wovon er sprach. So erlebte ihn auch der RNZ-Reporter bei einem Gespräch auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Vielleicht die größte Herausforderung im beruflichen Leben des Erziehers und Heilpädagogen.

Unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge, die auch in Seckenheim untergebracht waren, hatten mit Straftaten für Aufsehen gesorgt. Waibel redete die Probleme nicht klein, sondern suchte nach Lösungen. Sachlich, nie marktschreierisch. Seit 1982 arbeitete der gebürtige Südbadener im Schifferkinderheim, 2003 übernahm er die Leitung der Einrichtung, die heute unter anderem 60 Kinder und Jugendliche stationär betreut und 80 in Tagesgruppen.

Ende 2017 war der Geschäftsführer in den Ruhestand verabschiedet worden und wollte kürzer treten. Mehr Zeit mit der Familie verbringen, mit seiner Frau, den drei leiblichen und den drei Stiefkindern. Das war sein Ziel. Nach Problemen mit seinem Nachfolger kehrte Waibel jedoch bald wieder zurück und übernahm die Leitung kommissarisch.

Am 30. Juni sollte endgültig Schluss sein. Bis dahin hätte er sich vermutlich einen weiteren großen Wunsch erfüllt: dass der SV Seckenheim auf der Bezirkssportanlage ein neues Domizil beziehen darf. Demnächst entscheidet der Gemeinderat darüber.

Waibel selbst war 2015 ins Stadtparlament nachgerückt. Für die nahende Kommunalwahl setzte ihn die SPD auf Listenplatz neun. "Er wäre sicher gewählt worden", glaubt Fulst-Blei. Stattdessen verliere der Gemeinderat, wie Oberbürgermeister Peter Kurz mitteilen ließ, "einen fachlich kompetenten und menschlich angenehmen Kollegen, der sich vor allem als Streiter für die Anliegen junger Menschen und seinen Stadtteil Seckenheim einen Namen gemacht hat. Sein zu früher Tod ist ein großer Verlust für unsere Stadt."