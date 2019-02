Von Volker Endres

Mannheim. "Ich war so etwas wie ein Temperaturfühler", beschreibt Thomas Löffler seine Tätigkeit als Mannheimer Sozialpfarrer. Mit einem feierlichen Gottesdienst verabschiedete sich der 64-jährige Geistliche in den Ruhestand. Sechs Jahre lang hatte er im Evangelischen Kirchenbezirk Mannheim sowie im Kirchlichen Dienst Arbeitswelt (KDA) Nordbaden eine Brücke zwischen Kirche und Arbeitswelt geschlagen.

Es ist zumindest ungewöhnlich, wenn ein Pfarrer den Religionskritiker Karl Marx zitiert. In seiner Abschiedspredigt tat Löffler genau das: "Die Freiheit des Einzelnen ist die Voraussetzung der Freiheit aller." So könne die Solidarität zwischen den Arbeitnehmern als auch unternehmerische Freiheit wachsen. Löffler hatte den Blick immer auf beide Seiten gerichtet. Er unterhielt enge Kontakte zu Gewerkschaften und Betriebsräten, andererseits war er mit der Managementebene im Gespräch und pflegte den Dialog zur Ethik in Wirtschaftsthemen.

"Er hat dort hingeschaut, wo die Würde der Arbeit auf dem Spiel steht", hat Dekan Ralph Hartmann bei der Verabschiedung erklärt. Ein Thema, das Löffler, der in Mannheim Abitur gemacht hatte, früh interessierte. "Ich habe schon als junger Pfarrer in Karlsruhe und Freiburg die Problemfelder kennengelernt." Bei Hausbesuchen sah er die Lebenswelt der sogenannten "kleinen Leute", der Arbeiter und Facharbeiter. Seine Offenheit habe ihn ausgezeichnet, versichern Zeitzeugen. "In Walldorf haben sie mich den ,Russen-Pfarrer’ genannt", schmunzelt Löffler heute. Dort wirkte er von 1985 bis 2012 als Gemeindepfarrer und erlebte die Aussiedlerwelle. Entstanden sind außerdem Kontakte zur SAP-Führungsebene, Obdachlosenbegleitung und Schuldnerberatung.

Von 1997 bis 2010 war Löffler nicht nur Diakoniepfarrer des Kirchenbezirks der südlichen Kurpfalz, sondern auch Vorsitzender des Diakonieverbands Rhein-Neckar und Aufsichtsratsmitglied der Diakonie Baden. "Ich hätte mir vorstellen in dieser Richtung weiterzuarbeiten", sagt er heute. Doch es kam der Ruf nach Mannheim auf eine der drei Sozialpfarrerstellen der Badischen Landeskirche. Ein optimales Umfeld: "Durch meine Berufserfahrung und mein Lebensalter brachte ich die besten Voraussetzungen mit", lacht der Pensionär. "Die Würde der Arbeit war mir immer das Wichtigste", sagt er, denn: "Nur ein Mensch, der arbeitet, kann sich auch als Mensch fühlen."

Diese Würde sieht er aktuell von gleich mehreren Seiten gefährdet. "Die Globalisierung mit einer Wertschöpfungskette über die ganze Welt, Digitalisierung Migration", zählt er auf. "Es gibt viele Kehrseiten der europäischen Wirtschaftspolitik." Dabei sei es eigentlich ganz einfach: "Eine Freie Marktwirtschaft muss auch eine Soziale Marktwirtschaft sein." Ein Arbeitnehmer müsse von seinem Lohn leben können. Hier bemüht er lieber nicht Marx, sondern den Apostel Paulus: "Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert." Deshalb moniert der Sozialpfarrer die Leiharbeit: "In keinem Konzern werden Reinigungskräfte oder die Pforte noch intern bezahlt." Auf die dank seiner Initiative eingerichtete Anlaufstelle "Faire Mobilität" für Leiharbeiter ist er ein bisschen stolz.

Falsche Versprechungen beim Thema "Homeoffice", wo immer mehr Zeit von der Firma belegt werde, und die Ausweitung der Sonntagsarbeit sind ihm ein Dorn im Auge. "Der Sonntag sollte gemeinsame Zeit in der Familie bedeuten", findet Löffler, dem trotz Pensionierung die Arbeit nicht ausgeht. Vielleicht ist er deshalb noch häufig in seinem Büro im Haus der Evangelischen Kirche anzutreffen. Den Schritt zurück von Walldorf nach Mannheim habe er nie bereut. Auch dieser Brückenschlag ist ihm gelungen.