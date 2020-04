Von Volker Endres

Mannheim. Wie geht es Obdachlosen in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen? Wie können diese sich noch verpflegen? Unter anderem solche Fragen stellten sich Werbekaufmann Florian Kasper und Sozialarbeiter Mete Tuncay. Ihre Antwort darauf: Gemeinsam mit Partnern und Freunden organisierten sie über die Osterfeiertage eine kostenlose Essensausgabe in der Mannheimer Innenstadt.

Es hatte durchaus Ähnlichkeiten mit einer Guerilla-Aktion: Kurz vor 19 Uhr hielt der Pkw mit Ludwigshafener Kennzeichen vor der Zufahrt zur Tiefgarage im Quadrat U 2. Sechs junge Menschen mit Gesichtsmasken und Gummihandschuhen sprangen heraus, entluden das Fahrzeug in Windeseile. Ein Campingtisch, jede Menge Plastiktüten und natürlich Klebeband wechselte aus dem dunklen Kofferraum ans Tageslicht. Was sich so auch als Vorspann für einen Tatort-Krimi eignen würde, war Bestandteil einer privaten österlichen Hilfsaktion.

"Wir haben einfach in den letzten Tagen gemerkt, was wir selbst für Privilegien genießen und wollten einen Teil davon abgeben", erklärte Tuncay, während der private Freundeskreis die kleine improvisierte Essensausgabe, selbstverständlich inklusive der auf dem Boden aufgeklebten Sicherheitsabstände, einrichtete.

Schon früh hatten sich dafür die Interessenten auf dem Herschelplatz vor Mannheims ältestem Hallenbad eingefunden. Teilweise allein, manchmal zu zweit, beäugten sie misstrauisch jeden Neuankömmling. Kurz vor 19 Uhr war es dann soweit. Tuncay und seine Helfer fuhren vor und luden aus. Selbstverständlich selbst mit Mundschutz und Handschuhen ausgerüstet: "Das war eine der Auflagen für unsere Sondergenehmigung", erklärte der Initiator, der die Zusammenarbeit mit der Kommune aber rundherum lobte: "Wir hatten letzte Woche angefragt und wirklich sehr kurzfristig die Erlaubnis erhalten."

Und der Bedarf ist unzweifelhaft vorhanden. "Wir haben nur am Donnerstag vor dem Herschelbad die Informationen zu unserer Aktion verteilt", erklärte der Sozialarbeiter. Und trotzdem waren die 40 gepackten Tüten bei der Premiere am Freitag nach 90 Minuten alle vergriffen.

Sogar schon ein wenig vorher, aber erst einmal im Sonnenschein versammelt, nutzten die Helfer die Gunst der Stunde und der bis 20.30 Uhr bewilligten Sondergenehmigung noch ein wenig zum abendlichen Plausch. Kontrolliert und für gut befunden von der örtlichen Polizeibehörde.

Doch nicht nur der Ablauf freute die sechs ehrenamtlichen Essensausgeber. Auch das Echo auf die Initiative sei erfreulich, so Tuncay, der seinen Hilfeaufruf über die Internetplattform Facebook gestartet hatte. Mit Erfolg. "Das gesamte Essen wurde gespendet." Zum Teil durch die Initiative "Alles-Retter 2019", zum Teil durch Geldbeträge, mit denen der Inhalt für die Essensbeutel eingekauft wurde. "Es ist ein bisschen Obst und ein wenig Schokolade zu Ostern", beschrieb er den Zusatz zu den belegten Brötchen. Ein paar Taschentücher wurden ebenfalls noch beigelegt.

Nach der Premiere wiederholte der Freundeskreis seine Aktion auch noch am Ostersonntag und am Feiertag am Montag. "Eben so lange, wie es uns die Sondergenehmigung erlaubt hat." Und alles nach dem Lebensmotto des Sozialarbeiters: "Wir, die auf der Sonnenseite stehen, sollten auch auf die andere Seite schauen."