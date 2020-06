Mannheim. (ger) Mit einem umfangreichen Digitalpakt will Mannheim die Digitalisierung in den Schulen ein großes Stück voranbringen. Für Investitionen in die nötige Infrastruktur und Technik sollen insgesamt 18,5 Millionen Euro investiert werden. Die Stadt will die in Frage kommenden Fördermittel von Land und Bund dabei so weit wie möglich nutzen. Als notwendige Kofinanzierung muss sie dazu 3,7 Millionen Euro an Eigenmitteln aufbringen. Dem hat der Gemeinderat einstimmig in seiner Sitzung zugestimmt.

Der Schwerpunkt des sogenannten digitalen Grundpakets für alle öffentlichen Schulen liegt dabei auf der Schließung der Lücken in der vorhandenen Netzinfrastruktur und Zugang zu schnellem Internet in allen Schulräumen. Klassen- und Fachräume sollen mit Bediengeräten zur Präsentation digitaler Inhalte ausgestattet werden. Etwa mit sogenannten Whiteboards.

Mit diesen großen, interaktiven Monitoren können Texte, Bilder und audiovisuelle Medien gezeigt und zusätzlich mit einem Stift beschriftet werden. Gefördert wird auch die Anschaffung von Hardware wie Server, Drucker, digitalen Arbeitsgeräten und in geringem Umfang auch von PCs und Laptops.

Wie der Fachbereich Bildung informiert, werden weiterführende Schulen in Mannheim schon seit 2003 mit Leasing-PCs ausgestattet. Nach fünf Jahren Nutzungsdauer werden diese gegen neue getauscht. In dieses Programm sollen künftig auch Grundschulen einbezogen werden. Selbst tragen ohne Zuschüsse muss die Stadt die Kosten für Betrieb, Wartung und IT-Unterstützung. Auch die für das Gelingen der Digitalisierung wesentliche Breitband- Internetanschluss der Schulen muss die Stadt als Schulträger selbst übernehmen.

Der Ausbau des städtischen Glasfasernetzes habe Priorität, betont die Stadtverwaltung. Bisher sind rund 30 Schulen damit versorgt. Schulen, die nicht kurzfristig anschlossen werden können, sollen Internetzugänge über kommerzielle Anbieter am Markt erhalten. Zudem muss jede Schule als wesentlicher Beitrag zur Digitalisierung einen eigenen Medienentwicklungsplan (MEP) erarbeiten. Darin beschreibt sie ihre Vorstellungen von digitalem Unterricht, die Wege dorthin und die Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen. Die erforderliche technische Ausstattung soll ebenso Bestandteil des MEP sein wie die notwendigen Fortbildungen für die Lehrkräfte.

Nach Angaben der Stadt sind derzeit 65 von 81 Schulen in Mannheim mit der Erstellung des Medienentwicklungsplans beschäftigt. Für zwei Schulen wurden testweise bereits Förderanträge gestellt. Der Förderzeitraum für die Maßnahmen endet 2024.

Eine große Herausforderung werde daher die Suche nach Baufirmen für die Herstellung der Netz-Infrastruktur werden, teilen die städtischen Planer des Fachbereichs Bildung ihre Sorge mit. Denn nach wie vor seien bei den Betrieben der Baubranche die Auftragsbücher voll.