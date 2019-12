Von Marco Partner

Mannheim.Mit einem strahlenden Lächeln steht sie da. Zart, zierlich, in einem schneeweißen Kleid – und mit sanftmütiger, aber kräftiger Stimme: Claudia Emmanuela Santoso, eben noch im TV zur Siegerin der Talentshow "The Voice of Germany" gekürt, jetzt ganz dicht dran an ihren Fans.

Erst Mitte November wurde die letzte Folge der neunten "The Voice"-Staffel ausgestrahlt, nun folgt nach der Fernseh-Show das Live-Spektakel. Gemeinsam gehen die Finalisten einen Monat lang auf Tournee. Ohne die Jury um Alice Merton, Sido, Rea Garvey und Mark Forster. Dafür mit Band und näher am kleinen Publikum.

Erwin Kintop, Lucas Rieger, Fidi Steinbeck, Fretscha Akbarzada und Mariel Kirschall (per Wildcard online vom Publikum für die Live-Show gewählt) sind irgendwann vielleicht wieder vergessen. Jetzt aber gehört ihnen der Moment. Und sie genießen ihn in vollen Zügen. Radiohits wie "Run" von Snow Patrol, "Mercy on my Heart" von Shawn Mendes oder "Sucker" von Jonas Brothers werden in der mit 2500 Zuschauern nur spärlich besuchten SAP-Arena oft im Sextett gecovert. Aus einstigen Kontrahenten werden Gesangspartner, aus packenden Zweikämpfen plötzlich ein weiches Duett.

Am besten sind die frisch gebackenen Talente aber, wenn sie aus den Schatten der anderen heraustreten, ihre Stimmen voll entfalten. Wenn Lucas Rieger mit Mundharmonika und gestylten Haaren "Everybody" von den Blues Brothers inszeniert. Oder Fidi Steinbeck am Cello mit ihrer leicht trotzigen Cindy-Lauper-Stimme "Durch den Sturm" von Matthias Schweighöfer anstimmt. Dann zeigt sich, dass bei "The Voice" Solo-Künstler in die Schmiede gehen und am Ende kein "No Angels"-Paket geschnürt werden soll.

Genau das ist es, was Christina aus Rheinhausen an der Casting-Show so schätzt. "Was zählt, ist wirklich die Stimme. Nicht nur das Aussehen, wie bei anderen Sendungen. So werden Talente entdeckt, die sonst vielleicht untergehen", erklärt die 28-Jährige.

Per Rückblenden werden auf einer Leinwand noch einmal die großen Momente der jungen Sänger festgehalten. Was zählt, ist neben der Stimme nämlich immer auch der Mensch dahinter. Mit viel Soul-Timbre und voller Selbstbewusstsein haucht Fretscha Akbarzada "Unconditionally" von Katy Perry Leben ein. Das Herz pocht, die Wörter holpern aber, als sie sich danach bei ihren Fans bedanken will. Es stehen eben keine fertigen, abgebrühten Stars auf der Bühne, sondern welche, die davon träumen.

Im TV-Casting drehen sich die Juroren mit ihren großen, roten Stühlen um, wenn die gehörte Stimme ihr Herz erweicht. In der SAP-Arena wenden sich die Hälse mancher Zuschauer, wenn die Sänger plötzlich mitten im Publikum stehen.

So auch die Gewinnerin, die erst 19-jährige Claudia Emmanuela Santoso aus Indonesien, die bereits ab dem achten Lebensjahr an Gesangswettbewerben teilnahm und mittlerweile in München Musik studiert. Songs von Beyoncé oder Whitney Houston singt sie mit scheinbarer Leichtigkeit. Für Michaela aus Mettenheim ist es ein Gänsehautmoment, als das junge TV-Talent plötzlich fünf Meter hinter ihr steht. "Sie hat eine Wahnsinnstimme. Das live zu erleben, hautnah dabei zu sein, das ist doch noch mal etwas ganz anderes", freut sie sich.

Die Tournee als nächste Sprosse: Manche Finalisten klettern die Karriereleiter vielleicht wirklich weiter nach oben. So oder so aber bildet die Show für sie den krönenden Abschluss eines aufregenden Jahres. Erst im September gecastet, nun live on Tour durch fast 20 Städte. Gestern noch Junge oder Mädchen von nebenan, jetzt mitten im Scheinwerferlicht. "Auf das, was da noch kommt", singen die Finalisten dann wieder gemeinsam. Sie dürfen weiterträumen.