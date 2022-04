Von Manfred Ofer

Mannheim. Menschen auf dem Weg in ihr neues Leben zu unterstützen, das ist das Ziel des Integrationsprojekts "Startklar". Das Jobcenter Mannheim hat vor diesem Hintergrund in der Neckarstadt eine neue Anlaufstelle für EU 2-Bürgerinnen und -Bürger sowie Geflüchtete mit einer Bleibeberechtigung eingerichtet. Als EU 2-Bürger gelten Menschen, die den Staaten angehören, die 2007 Mitglied der Europäischen Union wurden. Ziel der am Standort gebündelten Maßnahmen ist eine möglichst schnelle Integration der Antragsteller in den Arbeitsmarkt. Bei der offiziellen Eröffnung des Jobcenters wurde am Mittwoch das breite Spektrum der Tätigkeiten vorgestellt.

Mit dem EU-Beitritt von Rumänien und Bulgarien ging eine gestiegene Zuwanderung aus diesen Ländern unter anderem nach Deutschland einher. Einer der Schwerpunkte befand sich von Beginn an in Mannheim, weil die Stadt aufgrund der vielen individuellen Kontakte zu Landsleuten für die Migranten ein attraktives Ziel darstellt. Waren im Januar 2013 im Jobcenter lediglich 245 erwerbsfähige Leistungsberechtigte aus Bulgarien und Rumänien erfasst, stieg deren Zahl bis Dezember 2021 auf 1632.

Deren schnelle Integration in den Arbeitsmarkt, begleitet von Bildungsangeboten und der Förderung von Teilhabe am öffentlichen Leben, bezeichnete Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch als eine dringliche Aufgabe. Der neuen Institution falle dahingehend eine zentrale Rolle zu, und zwar auch mit Blick auf die Verbesserung der Lage von Geflüchteten, die eine Bleibeberechtigung in Deutschland haben.

Seit dem Krieg gegen die Ukraine rücken nun auch Menschen, die aus dem Land geflohen sind und hier Zuflucht suchen, in den Fokus. "Wir unterscheiden dabei nicht zwischen einer ersten und zweiten Kategorie von Geflüchteten", machte Grötsch deutlich. Man sei darum bemüht, alle Betroffenen aktiv in Beratungs- und Vermittlungsangebote einzubeziehen und einer drohenden Ausbeutung durch kriminelle Strukturen entgegenzuwirken. Dazu gehörten in der Vergangenheit auch dubiose Hilfsangebote von Landsleuten. "Mit dem Projekt Startklar verfolgt das Jobcenter das Ziel, die Zugewanderten aktiv einzubeziehen, ihre Kompetenzen und Potenziale zu nutzen und so im Ergebnis in eine legale und reguläre Arbeit zu vermitteln", so Grötsch.

Jens Hildebrandt, Leiter des Fachbereichs für Arbeit und Soziales, hob die Bündelung von Ressourcen durch die Kombination kommunaler Angebote lobend hervor: "Wie können wir ihnen helfen, uns wieder loszuwerden?", zitierte er das richtungsweisende Motto der niedrigschwelligen Angebote vor Ort. Auch Thomas Schulz, Geschäftsführer der Mannheimer Agentur für Arbeit, betonte die Wirksamkeit der Kooperation kommunaler Stellen. Mit einer zentralen Anlaufstelle mitten im Quartier seien für die Betroffenen Hilfe aus einer Hand und kurze Wege eng verzahnt.

Das Projekt "Startklar" sei ein effektiver Weg mit Blick auf die Erstberatung, sagte der Geschäftsführer des Jobcenters, Carl Philipp Schöpe: "So unterstützen wird die Menschen direkt an ihrem Ankunftsort". Sachgebietsleiterin Margareta Gilik stellte das Antragsverfahren und das neue Dokumentenprüfgerät vor, das in der Anlaufstelle zum Einsatz kommt. Mithilfe der Technik könnten Auffälligkeiten rasch festgestellt werden. Diese reichen von abgelaufenen Papieren bis hin zu Fällen, in denen die Polizei hinzugezogen werden muss. Auf Herausforderungen bei der Vermittlungsarbeit ging "Startklar"-Projektleiterin Ruslana Neuer ein. Dazu zählen mangelnde Sprachkenntnisse, Probleme bei der Orientierung im Alltag, fehlende Kenntnisse im Arbeitsrecht oder auch die Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch. Ein Arbeitsführerschein, den Betroffene machen können, bezieht diese Aspekte ein.

Im Idealfall strebe man im Jobcenter an, dass kein Kunde ohne Jobangebot den Standort verlasse. "Ist das nicht möglich, schließt sich eine intensivere Begleitung über das Projekt ‚Startklar‘ an", sagte Neuer. Ein Coaching erfolgt individuell oder in Gruppen. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass die ersten Angebote auch in der Muttersprache des Betroffenen erfolgen können. In einem Kurzfilm berichtete ein Mann bulgarischer Herkunft, der diese Möglichkeit als einen Segen empfand, von seiner erfolgten Anstellung an einem Arbeitsplatz.