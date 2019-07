In der Christuskirche fand gestern die Trauerfeier für Richard Engelhorn statt. Foto: Gerold

Mannheim. (env.) Mit einem großen Trauergottesdienst verabschiedete sich die Mannheimer Stadtgesellschaft vom letzten Patriarchen der Innenstadt seiner Generation. Vor zwei Wochen war Richard Engelhorn im Alter von 80 Jahren und genau acht Monaten verstorben. Dritte Generation des Modehauses Engelhorn, Visionär und wichtiger Baustein für das Einkaufserlebnis in den Quadraten.

"Was sorgt ihr euch um eure Kleidung?" - ausgerechnet die Bergpredigt aus dem Matthäus-Evangelium wählte Pfarrer Stefan Scholpp als Grundmotiv für seine Predigt auf der Trauerfeier des Mode-Kaufmanns. Sicher ein bisschen provokativ, räumte der Pfarrer ein, glaubte sich aber damit auf einer Linie mit Richard Engelhorn.

"Das Erwartbare, der Mainstream waren nicht unbedingt seine Sache." Hin und wieder zu provozieren, um damit eine Reaktion herauszufordern lag eher im Naturell des Ur-Mannheimers, der Zeit seines Lebens der Christuskirche verbunden war. Hier wurde er 1938 getauft, hier fand auch der Gottesdienst zu seinem Abschied statt.

Gekommen waren nicht nur Angestellte und ehemalige Mitarbeiter der Modehäuser, die seinen Namen tragen, sondern die komplette Stadtgesellschaft aus den Bereichen Kultur, Politik, Wirtschaft und natürlich Sport - allesamt Bereiche, in denen Richard Engelhorn seine Spuren hinterlassen hat. "Als Unternehmerpersönlichkeit war er ein Vorbild für viele", befand Scholpp, der - auf ausdrücklichen Wunsch des Verstorbenen - einziger Trauerredner des Gottesdiensts blieb: "In der Kirche redet der Pfarrer und sonst keiner", so die unmissverständliche Vorgabe des Manns, der stets seinen eigenen Vorstellungen gefolgt war.

Eigenwillig - das sei er sicherlich gewesen, und auch unbequem. Aber Eitelkeit war ihm fremd. "Es war durchaus möglich, den Chef eines großen Modehauses im Urlaub in der Jogginghose zu erleben - und er hatte damit keineswegs die Kontrolle über sein Leben verloren", zitierte der Pfarrer den ebenfalls in diesem Jahr verstorbenen Modeschöpfer Karl Lagerfeld.

Im Gegenteil: Engelhorn, der das 1890 gegründete Modehaus seiner Familie in dritter Generation mehr als 50 Jahre führte, galt in der gesamten Einzelhandelsbranche als Vordenker, der bundesweit Trends gesetzt hat. Einen Teil davon, etwa die Verbindung von Einkaufserlebnis und Kulinarik brachte er aus seinen Lehrjahren mit, die ihn 1967 nach Nagold, München, aber auch zu Harrods nach London geführt hatten."Auch wenn einige seiner Ideen nicht sofort zu Erfolgen wurden", schränkte der Pfarrer ein und verwies auf den 1982 eröffneten Stadtgarten, der zwar bundesweit große Beachtung in der Branche fand, aber von den Kunden nicht im erhofften Maß angenommen wurde.

Er war getrieben von Neugier und schmiedete bis vor sechs Wochen und dem Ausbruch seiner schweren Krankheit Pläne. Und dass, obwohl er das Tagesgeschäft bereits 2003 der vierten Familiengeneration überlassen hatte. Aber er hatte einen Blick für das Besondere und die stetige Verbesserung des Einzelhandels in "seinem" Mannheim im Auge. Nicht nur die Passanten werden den freundlichen älteren Herren vermissen, der zwischen den verschiedenen Häusern seines Unternehmens pendelte und häufig auf den Kapuzinerplanken anzutreffen war - immer lächelnd und immer freundlich grüßend. Mannheim hat einen Macher verloren.