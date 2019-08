Von Stefan Otto

Mannheim. "Und wieder ist alles anders", erklärt Stephan Ullmann in Anspielung auf sein Album "Alles anders". Eigentlich hätte sein Konzert "A Night Without ... Prince - Tribute to a Genius" auf der Seebühne im Luisenpark stattfinden sollen, bis ein plötzlicher, heftiger Regenguss es angeraten sein ließ, samt Band und Publikum in die nahe Festhalle Baumhain umzuziehen.

Gänzlich unerwartet war auch der Tod seines Bandmitglieds und Keyboarders Sevan Gökuglu, der an diesem Abend spielen sollte. Der Kaiserslauterer, der etwa auch Teil der Bands von Sasha und Stefanie Heinzmann war, ist am 21. Juli im Alter von nur 37 Jahren überraschend verstorben. Ullmann und seine Band, jetzt mit dem Bruchsaler Markus Zimmermann am Keyboard, spielten ihr Konzert deshalb ausdrücklich "für Sevan" und gaben ihr Allerbestes, "falls er uns auf die Finger schaut".

Ungewohnt und "anders" war vor Konzertbeginn auch der Auftritt des dänischen Autors Michel Birbaek, der seinen Prince-Roman "Das schönste Mädchen der Welt" präsentierte und damit überleitete zu "The Most Beautiful Girl in the World", dem Eröffnungssong des musikalisch mitreißenden Abends.

"Für mich ist Prince einer der größten Künstler der Neuzeit überhaupt", so Ullmann, der für seine vollendet gelungene Hommage sieben Musiker zusammengeführt hat, die dicht gedrängt auf der vergleichsweise engen Baumhain-Bühne einen weiten Raum eröffneten, in dem Prince’ Musik und Geist wieder auflebten. Markus Zimmermann, der Stuttgarter Alvin Mills am Bass, Perkussionistin Angela Frontera, Saxofonist Olaf Schönborn und Drummer Ralf Gustke, die wie Ullmann gleichsam zum Inventar der Mannheimer Musikszene gehören, und allen voran der Bandleader selbst blieben nah, zuweilen täuschend echt am Original und entfernten sich jedoch gekonnt immer wieder weit genug, um nicht als bloße Imitatoren seine Songs einfach nachzuspielen.

Der "Tribute to a Genius" konnte so ebenso die anwesenden Prince-Fans überzeugen wie all jene, die wegen Ullmann gekommen waren, weil sie den 50-jährigen, versierten Musiker von seinen Aktivitäten und Auftritten in der Region her kennen oder ihn als Gitarrist und einfühlsamen Songwritingcoach in der KiKA-TV-Show "Dein Song" schätzen gelernt haben.

Näher an Prince’ Falsett als Ullmann selbst kam im Baumhain nur Charles Simmons, der bei Songs wie "America", "Sign o’ the Times" oder "I Would Die 4 U" die Vocals übernahm. Ullmann glänzte gesanglich besonders mit "I Could Never Take the Place of Your Man" oder dem Blues "The Truth" vom gleichnamigen Unplugged-Album, den er solo faszinierend ausdrucksstark brachte. Die Frankfurterin Kolinda Brozovic gab obendrauf sozusagen die Sheila E. ("A Love Bizarre"), Rosie Gaines ("Diamonds and Pearls") oder Alicia Keys ("How Come U Don’t Call Me Anymore").

Erst im April sind die "Originals" erschienen, Prince’ Urversionen von Songs, die er für The Bangles, Vanity 6 oder eben Sheila E. komponiert hatte. "Für wen hat er nicht geschrieben? Das ist eher die Frage", meinte Brozovic in Mannheim.

Auch die Instrumentalisten bekamen Gelegenheit, ihr Können nicht nur im Gefüge der Band, sondern ebenso in Solo-Parts unter Beweis zu stellen, an einem fast dreieinhalbstündigen, lautstark druckvollen Funk-, Soul- und Rock-Abend, der neben Prince’ unbezweifelbarer Genialität auch die bewundernswerten Fähigkeiten von Ullmann & Band belegte.