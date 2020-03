Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Seit dem 11. März werden im Coronavirus-Diagnose-Stützpunkt an der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) Menschen auf eine Covid-19-Erkrankung getestet. "Die Zahl der Tests steigt derzeit, ist aber aktuell noch gut zu bewältigen, da das Universitätsklinikum seine Kapazitäten dafür erweitert hat", berichtet Alexandra Heininger, Leiterin der Krankenhaushygiene, am Freitagnachmittag.

Sie spricht von über 100 Menschen pro Tag, die momentan auf das Virus getestet werden. "Das Ergebnis steht in der Regel am Nachmittag des Folgetags zur Verfügung und kann telefonisch mit einem persönlichen Code abgerufen werden", erklärt Heininger. Der vorgesehene Ablauf, wonach die Menschen vom Gesundheitsamt Mannheim zugewiesen werden, funktioniere.

"Das Gesundheitsamt stellt dazu Anrufern, die einen Abstrich wünschen, am Info-Telefon einige Fragen. Wer dann als begründeter Verdachtsfall gilt, erhält ein aktuelles Passwort, mit dem er sich direkt im Coronavirus-Diagnose-Zentrum vorstellen kann", sagt sie und verbindet diese Aussage mit dem dringenden Appell an die Mannheimer Bürger, sich genau an dieses Prozedere zu halten und immer erst das Info-Telefon des Mannheimer Gesundheitsamtes anzurufen.

Denn es kämen auch Menschen, ohne zuvor diesen Kontakt aufgenommen zu haben. "Bei diesen müssen die entsprechenden Kriterien dann vor Ort abgefragt werden, was einen zusätzlichen Zeitaufwand und längere Wartezeiten für alle bedeutet", macht sie deutlich. Dies sei auch deshalb kontraproduktiv, weil sich die vorgesehenen Abläufe gut eingespielt hätten: Wer eine Zuweisung habe, könne sowohl zu Fuß als auch mit dem Auto zum Universitätsklinikum kommen. Es gebe zahlreiche Hinweisschilder auf den Stützpunkt. Parkplätze stünden in ausreichender Anzahl bereit. "Menschen mit einem begründeten Verdacht auf eine Infektion sollten jedoch nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Test fahren, um andere Nutzer von Bussen und Bahnen nicht anzustecken", betont Heininger.

Auf die Frage, wie sich Ärzte und Pfleger im UMM selbst schützen und ob ausreichend Schutzkleidung vorhanden ist, antwortet die Leiterin der Krankenhaushygiene, dass vorausschauend bereits Anfang Februar der Bestand an sogenannter persönlicher Schutzausrüstung, wozu unter anderem Schutzkittel und Schutzmasken gehören, deutlich erhöht wurde.

Daher stehe derzeit noch ausreichend davon zur Verfügung. Dennoch müsse jeder sparsam mit der persönlichen Schutzkleidung umgehen, da es aktuell weltweit kaum mehr Nachschub gebe. Heininger versichert: "Es gibt keinen Grund, außerhalb des Coronavirus-Diagnose-Zentrums oder der Infektionsstationen Schutzkleidung zu tragen." Die Ausbreitung des Coronavirus habe natürlich Auswirkungen auf den Krankenhausbetrieb. Am deutlichsten spürbar sei für Patienten und Angehörige, dass die Landesregierung Krankenhausbesuche derzeit grundsätzlich untersagt habe. "Medizinisch begründete Ausnahmen, beispielsweise bei dementen Patienten oder Schwerstkranken können vom Leitenden Stationsarzt genehmigt werden. Auch die Begleitung von Schwangeren während der Geburt ist weiterhin möglich", informiert Heininger.

Intern bereitet sich das Universitätsklinikum Mannheim wie alle Krankenhäuser auf größere Zahlen von Covid-19-Patienten vor. Dazu trifft sich täglich eine Arbeitsgruppe mit allen relevanten internen Akteuren unter Leitung der Geschäftsführung. "Die Arbeitsgruppe hat beispielsweise Normalstationen und Intensivstationen definiert, auf denen Covid-19-Patienten getrennt von anderen Patienten versorgt und isoliert werden können", erläutert sie.

Zeitlich unkritische Eingriffe würden verschoben, um vorsorglich Betten auf den Stationen und Intensivstationen freizuhalten. Mannheim hat sich wie die Universitätskliniken in Heidelberg, Freiburg und Ulm auf Bitten von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer zudem bereit erklärt, beatmungspflichtige Patienten aus dem Elsass aufzunehmen, nachdem die grenznahen französischen Krankenhäuser an der Grenze ihrer Behandlungskapazitäten sind. Wie das Wissenschaftsministerium am Samstag bekannt gab, werden die vier Unikliniken sofort neun schwerkranke Corona-Patienten aufnehmen – zwei davon in Mannheim, drei in Heidelberg – solange die Beatmungsplätze nicht für die Patienten der jeweiligen Region benötigt werden.

Info: Die Zuweisung an das Coronavirus-Diagnose-Zentrum im Park der UMM direkt neben Haus 22 erfolgt über das Info-Telefon des Gesundheitsamts Mannheim unter der Nummer 06 21/93 22 53. Personen, bei denen der begründete Verdacht besteht, dass sie sich infiziert haben, werden dort getrennt von anderen Patienten getestet. Wichtig zu wissen: Das Gesundheitsamt Mannheim ist nur für Mannheimer Bürger zuständig. Menschen aus anderen Städten und Gemeinden müssen sich an das für sie zuständige Gesundheitsamt wenden.