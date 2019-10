Von Alexander Albrecht

Mannheim. Na, das kann ja heiter werden. Schon beim Soundcheck wummert und dröhnt es dermaßen in der Halle, dass die Begleitung an der Wirkung ihrer Ohrstöpsel zweifelt. Doch die Vorfreude überwiegt - denn "This ist Seeed, ya!" Für ihre Verhältnisse beinahe melancholisch kommt der Opener "Ticket" daher. Cool, synchron und perfekt aufeinander abgestimmt tänzeln die beiden Frontmänner der zehnköpfigen Berliner "Dancehall-Caballeros" über die Bühne: Frank A. Dellé im feinen Anzug und Krawatte, Pierre Baigorry alias Peter Fox im "Checker-Look" mit schwarzer Jogginghose und "Bling-Bling"-Halskette.

Schon beim Trennungssong "Lass Sie gehn" hält es am Donnerstagabend in der ausverkauften SAP-Arena kaum einen Fan mehr auf dem Sitz, lässt das Publikum ausgelassen die Hüften kreisen. Dass eine im Radio totgespielte 80er-Nummer mit satten Synthiebeats unterlegt durchaus kraftvoll interpretiert werden kann, beweisen Seeed bei "Wonderful Life" von Black. Den überwiegenden Teil der ersten Hälfte des Sets nehmen aber Songs des nach sieben Jahre Pause sehnlich erwarteten neuen Albums ein. "Bam Bam" erweist seinem Namen erst live die Ehre.

Die Produktion steht in der Tradition der Band, die schon vor 20 Jahren mit einer Mischung aus relaxten Riddims, kräftigen Bläsersätzen und Sprechgesang die Stilrichtungen Dancehall, Reggae, Rap, Funk und Ska miteinander verband und damit die Musikwelt mächtig aufmischte. Dazwischen mogelt sich "Augenbling", das extrem abgeht. Wie ein italienischer Tifoso wedelt Baigorry dazu mit dem Handtuch. Und wie immer bei Seeed trötet, dengelt oder läutet irgendwas im Hintergrund. Zwei Leinwände rechts und links der Bühne simulieren mal fette Boxen, mal dienen sie als Leinwände. Dellé muss die Frage eigentlich erst gar nicht ins Publikum rufen: "Seid ihr warmgelaufen?" Aber hallo.

Dazu kommt der Spaßfaktor. Kapitalismuskritik kann auch lustig sein, Liebeskummer würdevoll und Hässlichkeit schön wie in ihrer Heimatstadt. Dass die coole Attitüde von Dellé und Baigorry zwar mit übertriebenem Gestus, aber nie peinlich daherkommt, liegt auch daran, dass die beiden Fast-Fünfziger ihrem im Durchschnitt weit jüngeren Hipster-Publikum erfrischend ehrlich gestehen, die physisch besten Tage hinter sich zu haben. Dazu passt die hymnische Beischlafnummer "Lass das Licht an", in dem es heißt: "Bisschen Scham ist okay, ich steh’ auf deine Dellen." Um dem Ganzen optisch die Krone aufzusetzen, wird der stämmige Gastsänger "Porky" von der befreundeten Band Deichkind mit nacktem Oberkörper auf die Leinwände projiziert.

Ein gelungener Beitrag zur Willkommenskultur und in einer Zeit, in der Synagogen in Deutschland wieder zum Ziel von Anschlägen werden, aktueller den je ist "Komm in mein Haus". Die Botschaft: "Egal woher du kommst, an welchen Gott du glaubst; Gibst du die Welt nicht auf, dann komm’ in mein Haus, hey."

Aufgeben, daran dachten Seeed auch im vergangenen Jahr nicht, als der plötzliche Tod ihres dritten und nicht ersetzten Frontmanns Demba Nabé Band wie Fans tief erschütterte. Begleitet von Handylichtern widmet die Combo das Reggae-Stück "You & I" dem verstorbenen Kollegen. "Demba, das ist für dich", sagt Baigorry zu diesem Gänsehaut-Moment und zeigt gen Himmel.

Seeed beweisen, dass sie die Leerstelle füllen können, doch ist die Leichtigkeit früherer Tag etwas verloren gegangen. Dafür wirkt der Auftritt in der zweiten Hälfte härter als sonst. Gitarrero Rüdiger Kusserow baut Heavy-Metal-Elemente ein, und auch die Bläser holen alles aus ihren Instrumenten heraus. Der Bass lässt den ganzen Körper vibrieren, als ob man auf einem Massagestuhl sitzt und die höchste Stufe eingestellt hat.

Mit viel "Bam Bam", dickem B und "geschütteltem" Speck verabschieden sich Seeed aus der Arena, die sich längst in eine Partymeile verwandelt hat. Die letzte Nummer ist "Aufstehn". Dem einen oder anderen sollen beim Selbigen am nächsten Morgen immer noch die Ohren gedröhnt haben.