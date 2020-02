Präventionsexperte Wolfgang Reich informierte in der Aula der Schule. Foto: Gerold

Von Stefan Otto

Mannheim. "Radikalisierung geht uns alle an" – so war der Abend überschrieben, mit dem das Mannheimer Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium antisemitische und rassistische Vorfälle an der Schule weiter aufarbeitet. Der Polizeioberkommissar und Präventionsexperte Wolfgang Reich gab Lehrern, Eltern und Schülern Ratschläge und Hinweise, wie volksverhetzende Haltungen zu erkennen sind und wie man mit entsprechenden Äußerungen umgeht.

Der Aufmerksamkeit und Sensibilität eines Geschichtslehrers war es im Herbst vergangenen Jahres zu verdanken, dass die Schulleitung davon erfuhr, dass mehrere Schüler des Gymnasiums gewaltverherrlichende oder verfassungsfeindliche Bilder und Symbole in einzelnen WhatsApp-Gruppen geteilt haben sollen und auch außerhalb solcher Handynachrichten Kennzeichen verbotener Organisationen verwendet worden seien.

In einigen gravierenden Fällen hat die Schulleitung selbst die Straftaten zur Anzeige gebracht. Der Staatsschutz ermittelt gegen mehrere angehende Abiturienten der Schule. Das private und von der Schulstiftung der Evangelischen Landeskirche Baden getragene Gymnasium im Stadtteil Neckarau sieht sich in seinem "Leitbild" ausdrücklich der "Vermittlung von Perspektiven" verpflichtet, "die das Hineinwachsen junger Menschen in ihre Verantwortung innerhalb unserer Gesellschaft auf der Grundlage eines christlichen Menschenbilds ermöglichen". Die Einrichtung zeigt sich umsichtig und verantwortungsbewusst im Umgang mit den bekannt gewordenen Fällen.

So informierte Schulleiterin Heike Frauenknecht die Eltern in einem Brief und drückte ihr Bedauern und Entsetzen aus, lege die Schule doch inner- und außerhalb des Unterrichts großen Wert darauf, einen wertschätzenden, würdigen und friedlichen Umgang miteinander zu vermitteln. Zum Teil habe man auch schulintern dem jeweiligen Alter der Beteiligten angemessen mit pädagogischen oder disziplinarischen Maßnahmen reagiert.

Vor wenigen Wochen, am Tag des Gedenkens für die Opfer des Nationalsozialismus, besuchte Michael Blume, der Antisemitismusbeauftragte des Landes, die Schule, und nun eben Wolfgang Reich vom Mannheimer Polizeipräsidium, der in einem informativen, gut einstündigen Vortrag empfahl, extremistische Einstellungen nicht zu tolerieren. Aber auch Schüler und besonders eigene Kinder, die eine entsprechende Haltung zeigten, weiterhin als Person zu respektieren und den Kontakt mit ihnen nicht abbrechen zu lassen.

Informierte und gestärkte Jugendliche wie auch Erwachsene könnten in der Extremismus-Prävention zu Schlüsselpersonen werden. Sie seien am Ende diejenigen, die den größten Einfluss auf gefährdete Freunde, Bekannte oder Verwandte hätten. Eventuell auftauchendes Propagandamaterial sollte an die Schulleitung ausgehändigt werden, und überhaupt sollten Lehrer, Schüler, Eltern, die Polizei, das Jugendamt und vergleichbare Einrichtungen eng zusammenarbeiten und sich austauschen.

Christoph Janke vom Vorstand des Elternbeirats im Bach-Gymnasium findet es genau richtig, wie die Schule mit den rassistischen Vorfällen umgeht, dass sie sie nicht verschämt unter den Teppich gekehrt, sondern schnell und aktiv öffentlich gemacht hat. Auch die Berichterstattung der Medien sieht er entsprechend positiv. Nicht sie gefährde den Ruf der Schule. Der sei alleine gefährdet, wenn die Aufarbeitung und Aufklärung ausbliebe.