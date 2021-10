Von Olivia Kaiser

Mannheim. Nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen spielen viele Kommunen mit dem Gedanken, wieder Sirenenalarmsysteme zu installieren. Mannheim ist da weiter: Zwischen 2015 und 2017 hat die Verwaltung 65 elektrische Sirenen im Stadtgebiet montieren lassen. Das Warnsystem soll jetzt auf die Konversionsflächen und Neubaugebiete ausgedehnt werden.

2013 brannte auf der Ludwigshafener Parkinsel eine Lagerhalle. Die schwarze Qualmwolke war kilometerweit zu sehen – und zog in Richtung Mannheim. Niemand wusste, ob sie nicht vielleicht giftige Stoffe enthält. Um die Menschen zu warnen, fuhr die Polizei durch die Innenstadt und warnte über Lautsprecherdurchsagen. Für Sicherheitsdezernent Christian Specht (CDU) war das Unglück der Auslöser, um ein Warnsystem mit Sirenen zu installieren.

24 Sirenen wurden auf Firmendächern, 17 auf Schuldächern und zwölf auf Wohnhäusern montiert. Für zwölf Anlagen wurden Masten errichtet, die zwischen 18 und 22 Meter hoch sind. Das Stadtgebiet ist seitdem in 26 Warnzonen eingeteilt, die separat alarmiert werden können. Insgesamt hat das Sirenennetz 1,35 Millionen Euro gekostet, 40.000 Euro schoss die Industrie dazu.

Innerhalb der vergangenen vier Jahre hat sich jedoch vor allem auf den Konversionsflächen viel getan. Mehrere Hundert Menschen leben beispielsweise im neuen Quartier Franklin, und es werden noch viel mehr. Auch sie sollen im Ernstfall gewarnt werden können.

Standortabstimmungen haben schon stattgefunden

Doch Sirenen können nicht einfach so aufgestellt werden, wie Thomas Näther, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr, im Sicherheitsausschuss erklärte. Über die genauen Standorte kann erst entschieden werden, wenn die Bebauung feststeht. Man könne die Schallwirkung nur dann explizit berechnen, wenn klar ist, "wie der akustische Widerhall an Gebäuden ist und in Straßenschluchten, wo die Akustik anders fortgetragen wird", erläuterte er. Erste Abstimmungen bezüglich der Standorte haben bereits stattgefunden. Im Frühjahr 2022 soll ein Fachplaner beauftragt werden.

Die Stadtverwaltung hat bereits beim Bund einen Antrag auf Förderung gestellt. Für eine Installation auf einem Dach können bis zu 10.800 Euro, für einen Sirenenmast 17.350 Euro fließen. "Doch das wird die Kosten nicht decken", warnte Specht die Ausschussmitglieder schon mal vor. Zudem müsse man sehen, dass das Paket der Bundesregierung 80 Millionen Euro betrage. "Wenn man bedenkt, wie viel wir damals für die Installation bezahlt haben, dann weiß man, dass die Summe an der Realität vorbei geht."

Mit Blick auf die Flut im Ahrtal fragte Volker Beisel (FDP), ob die Sirenen auch beim Ausfall des Strom- und Mobilfunknetzes funktionieren. "Sie sind batteriegepuffert", so Näther, könnten also ausgelöst werden. Dies passiere in der Integrierten Leitstelle, die über ein Notstromaggregat versorgt werden kann. "Wir können immer auslösen." Andreas Parmentier (Lipartie) wollte wissen, ob die Bevölkerung, was verschiedene Signaltöne und ihre Bedeutung angeht, geschult werden müsse. "Es gibt nur einen Ton für Übung und einen für Alarm", sagte Nähter. "Wenn der erklingt, dann schnell alle Fenster schließen und sich über Radio oder Internet informieren."