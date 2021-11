Von Stefan Otto

Mannheim. Über hundert filmbegeisterte Mädchen und junge Frauen haben sich an der jüngsten Ausgabe des Coaching-Programms und Kurzfilmfestivals "Girls Go Movie" beteiligt. Ein Wochenende lang waren ihre insgesamt 55 sehr unterschiedlichen Werke im Kino Cinemaxx zu sehen.

Teilnehmerinnen im Alter zwischen zwölf und 27 Jahren aus der Metropolregion Rhein-Neckar, aus anderen Landesteilen sowie aus Rheinland-Pfalz und Hessen waren aufgerufen worden, Filmbeiträge einzureichen. Wer mitmachen wollte, bekam Beratung und Unterstützung durch Mentorinnen vom Fach und, wenn nötig, die technische Ausstattung gestellt. "Girls Go Movie" funktioniert sowohl als Plattform für Anfängerinnen, die sich erstmals filmisch ausprobieren, als auch für Newcomerinnen, die ihr Werk einem größeren Publikum präsentieren möchten. Zugleich geben ihre Filme Einblick in Anliegen von Mädchen und jungen Frauen.

"Ihr gebt uns so viel, und wir können so viel von euch lernen. Denn ihr zeigt uns die Themen der jungen Menschen, über die wir vor allem in den vergangenen zwei Jahren viel gesprochen haben, die aber viel zu oft zu wenig gehört wurden", erklärte beim Festivalfinale Elina Brustinova vom Stadtjugendring, der "Girls Go Movie" in Zusammenarbeit mit der Stadt Mannheim veranstaltet.

Eingeteilt in zwei Altersklassen, richteten die Jüngeren im 17. Festivaljahr ihren Blick besonders auf Identitätsfragen, Zugehörigkeit und Ausgrenzung, während die Filme der Älteren eher psychische Belastungen unter gesellschaftlichem Druck, jedoch auch Hoffnungen und Visionen behandelten. "Wenig leichte Filme", befand die Mannheimer Dokumentarfilmerin Agnes Lisa Wagner, die mit der Regisseurin Beata Anna Schmutz vom Nationaltheater und der Kaiserlauterer Kinobetreiberin Ursula Simgen-Buch die Jury bildete. "Es gab ein paar leichte, die haben besonders viel Spaß gemacht. Aber es waren viele dabei, die schon schwer waren."

Den ersten Preis in der Kategorie der Zwölf- bis 17-Jährigen verlieh die Jury dem textlich poetischen Fünfminüter "The Patriarchy Presents" von Lilli Marie Zenth. Sie spricht darin zu dokumentarischen Aufnahmen, etwa einer Schaufensterpuppe gleich, eine Vielzahl bedeutender Themen wie Diskriminierung und Sexualisierung oder den grassierenden Selbstoptimierungs- und Schönheitswahn an.

"Am Anfang war das Gefühl. Aus der Wut ist der Text entstanden und aus dem Text dann der Film", erklärte im Cinemaxx die 16-jährige Preisträgerin aus Abstatt bei Heilbronn. Der zweite Preis ging an den Puppentrick-/Stop-Motion-Film "Take Heart! – Nur Mut!" der 14-jährigen Lilith Jörg aus Tennenbronn im Schwarzwald.

Den ersten Preis in der Kategorie der 18- bis 27-Jährigen erhielt das Kurzdrama "Motschekiebchen" von Maja Bresink, die seit wenigen Wochen Regie an der Filmakademie Ludwigsburg studiert. "Die Herausforderungen von Mutter-Tochter-Beziehungen zu erzählen, ist hier auf wunderbare Weise und filmisch auf allen Ebenen ausgezeichnet gelungen", lobte die Jury. Der zweite Preis ging an den gelungenen Animationsfilm "Blessing in Disguise" der Ludwigsburgerin Emma Holzapfel und der dritte an die pointierte Dokumentation "Wohnung Nr. 15" der Heidelbergerin Lilith Queisser, die nur anhand von Wohnräumen eindrucksvoll vom ewigen Zyklus von Leben und Tod erzählt.