Mannheim. (oka) Das Stahlgerüst steht. Jetzt fehlt nur noch die 300 Quadratmeter große LED-Videowand – dann kann am Montag das Carstival mit Autokino, Konzerten und Comedy starten. "Die Videowand ist eine der größten, die derzeit für die Autokino-Events gestellt werden und hat ein gestochen scharfes Bild", verspricht Uli Roth, Geschäftsführer von Demi Promotion, die Firma ist Mitveranstalter. Das Konzept war in den vergangenen Wochen mit heißer Nadel gestrickt worden. "Normalerweise braucht man für so was ein Jahr Vorlauf", erklärte Roth. "Mit einem normalen Autokino hat das Carstival nichts zu tun. Unser Schwerpunkt sind die Live-Shows."

Da haben sich drei neue Künstler angesagt – darunter Sido, dessen Auftritt in Mannheim bereits seit einiger Zeit im Raum stand. Der Rapper aus Berlin tritt am Donnerstag, 18. Juni, auf dem Maimarktgelände auf. Ebenfalls kommen der Offenbacher Rapper Haftbefehl und Lokalmatador Chako Habekost.

Der Comedian bringt am Mittwoch, 10. Juni, mit seinem Programm "Mit Abstand de Beschde" das Publikum zum Lachen. Haftbefehl präsentiert am 10. Juli sein neues Album "Das weiße Album" auf der Bühne. "Wir freuen uns, unser Programm mit so vielfältigen Künstlern kontinuierlich erweitern zu können. Haftbefehl auf demselben Gelände wie Goethes Faust: Das gab es so wohl noch nicht", vermutet Uli Roth.

Neuigkeiten gibt es auch vonseiten der Stadt: Die Personenanzahl in den Autos wurde erhöht, pro Wagen sind nun bis zu vier Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Auf die bisher erworbenen Tickets habe dies keine Auswirkung.

Karten gibt es online unter www.car-stival.de. Auch weitere Live-Kino-Erlebnisse sind dort bereits zu finden und werden in den nächsten Wochen noch aufgestockt.