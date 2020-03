Mannheim. (pol/rl) Von einem Mann angepöbelt und geschubst wurde ein Mann am Friedrichsring bereits Samstagvormittag. Laut Polizeibericht wollte sich ein älteres Ehepaar gegen 11.15 Uhr auf eine Parkbank in der Nähe der Bushaltestelle "Wasserturm" setzen. In der Nähe hielten sich ein 30 bis 35 Jahre alter Mann auf, dessen Bekannter auf einer Mauer saß. Beide trugen Fanschals des SV Waldhof Mannheim.

Als das Seniorenpaar sich auf die Bank setzte, setzte sich der jüngere Mann nahezu zeitgleich mit auf die Bank. Kurz darauf soll Jüngere den Senior angepöbelt haben und ihn dann ohne Vorwarnung geschubst haben, sodass er gegen seine Frau rutschte, die dadurch von der Bank gestoßen wurde und sich dabei Kopfverletzungen zuzog.

Der Pöbler und sein Begleiter entfernten sich danach in Richtung Kunststraße. Ein Zeuge rief den beiden noch hinterher, dass sie stehenbleiben sollten, was sie jedoch nicht taten.

Die Seniorin kam ins Krankenhaus, in dem sie mehrere Tage stationär aufgenommen wurde. Am Dienstag erstattete sie Anzeige gegen Unbekannt.

Der Täter soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß sein. Er sei muskulös, hatte dunkle, kurze, nach hinten gekämmte Haare, trug einen hellen Anorak, eine dunkle Hose und einen SV-Waldhof-Mannheim-Fanschal. Auch der Begleiter trug einen solchen Fanschal.

Info: Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht nun Zeugen des Vorfalls. Besonders den Mann, der den beiden jüngeren Männern noch hinterhergerufen hatte. Wer Hinweise zu den beiden Täter geben kann, kann die Polizei unter der 0621/12580 erreichen.