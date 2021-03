Von Manfred Ofer

Mannheim. Lesbos scheint ganz weit weg zu sein. Mehr als 2500 Kilometer sind es bis zu der griechischen Insel, die einmal als ein Synonym für Urlaubsfreude stand. Mittlerweile sind es jedoch ganz andere Bilder, die die Wohnzimmer erreichen: Bilder von Flüchtlingen, die unter schwierigsten Bedingungen dort ausharren müssen. Für die vornehmlich jungen Aktivisten von der "Seebrücke Mannheim" kommen die Zustände in den Lagern einer Verletzung der Menschenwürde gleich, worauf sie am Wochenende mit einem Protestcamp und einer Demonstration aufmerksam gemacht haben.

Vier Tage währte ihr Protest, der von der "Seebrücke", einem internationalen Bündnis, das sich für die Rechte von Flüchtlingen und die Entkriminalisierung der Seenotrettung einsetzt, in Kooperation mit dem Flüchtlingsrat in Baden-Württemberg organisiert worden war. Mit der Kampagne "Sicherer Hafen Baden-Württemberg", die zeitgleich in mehreren Städten stattfand, war die Forderung an die Landesregierung verknüpft, für eine menschlichere Asylpolitik einzutreten. Im Dezember hatten die Initiatoren dahingehend einen offenen Brief an das Innenministerium verfasst.

In Mannheim nahmen am Samstag rund 150 Menschen an einem friedlichen Demonstrationszug teil, der vom Schlossplatz ausging. Zuvor war auf dem Areal mit offizieller Genehmigung ein Protestcamp errichtet worden, in dem Programme und Workshops stattfanden. Verantwortlich für die Abläufe im Schlosshof waren lokale Organisationen, darunter "Mannheim sagt Ja", "Start with a friend" und das Bündnis Kulturschaffender Mannheims. Auf Plakaten und Zeltwänden konnte man Botschaften lesen, die auf das Thema Bezug nahmen: "Um Europa keine Mauern", "Menschenrechte sind nicht verhandelbar", oder "Stoppt das Sterben".

Katastrophale Zustände in den Lagern beklagt

Das Camp war durchgehend von bis zu 15 Personen bewohnt, die ihre Zelte im Regen aufgebaut hatten. Ein solidarischer Verweis auf die Situation in den Flüchtlingslagern an der Außengrenze der Europäischen Union (EU), der die Aktivisten "eine rassistische Politik der Abschottung" vorhalten. Vanessa, die in Mannheim Kommunikationsdesign studiert, hat drei Nächte unter einem Zeltdach verbracht. "Wir wollen ein Zeichen setzen, möchten Aufmerksamkeit für das Schicksal der Menschen in den Lagern in Griechenland und in Bosnien schaffen", machte die 24-Jährige deutlich, woran es ihrer Meinung nach gerade besonders fehlt. Zusammen mit anderen Demonstranten machte sie sich am Samstag auf den Weg zum Paradeplatz, wo eine Kundgebung stattfand. In deren Verlauf sprachen Redner über die Schicksale von Menschen, die in den Lagern leben. "Es mangelt dort an allem", sagte Jenni Mittag. Sie studiert in Mannheim Kultur und Wirtschaft. Nach ihrem Bachelor hatte sie sich für eine NGO in einem Lager in Griechenland engagiert. Sprecher gaben auf der Kundgebung an, dass die medizinische Versorgung der oft traumatisierten Menschen unzureichend sei, und das in einer Zeit, in der sich Krankheiten wie Covid-19 nahezu ungehemmt ausbreiteten. Keine guten Aussichten vor Ort.

"Von den politisch Verantwortlichen fordern wir deshalb, für Menschen künftig sichere Fluchtwege zu schaffen", bemerkte Vanessa bei einem Gespräch im Camp. Außerdem sollten Flüchtlinge in den Aufnahmeländern bessere Bleibeperspektiven und eine rasche gesellschaftliche Teilhabe erhalten. Es müsse in Deutschland einfach möglich sein, mehr hilfesuchende Menschen aufzunehmen. Bis heute haben sich mehr als zweihundert Kommunen hierzulande zu einem "Sicheren Hafen" erklärt, die zu so einem Schritt bereit wären. Mannheim hat sich dieser Absichtserklärung 2019 angeschlossen.

Die Aktivisten in Mannheim und in den anderen Städten forderten die zeitnahe Aufnahme aller Menschen, die sich in den Flüchtlingslagern an der EU-Außengrenze aufhalten. "Gerade jetzt im Vorfeld der Landtagswahlen ist es wichtig, Politik und Gesellschaft dafür zu sensibilisieren", machte Ann-Sophie deutlich, die mit anderen Aktivisten, Plakate im Schlosshof installierte. Es handelte sich dabei um sogenannte "Wahlprüfsteine", welche die "Seebrücke" an fünf große demokratische Parteien verschickt hatte, die sich am 14. März zur Wahl stellen. Fragen, die sich um den jeweiligen Standpunkt in der Flüchtlingspolitik drehen. Gab es dazu schon Antworten? "Die sind ein wenig ernüchternd ausgefallen", stellte sie fest. Ihren Idealismus wollen sie und die anderen sich deshalb aber nicht nehmen lassen: "Wir werden nicht aufhören, für die Rechte der Menschen einzutreten".

"Wir möchten vor allem ein Zeichen der Solidarität setzen", sagte die Psychologostudentin Helen Schulz. "Wir können die Lage, in der sich diese Menschen befinden, ja schon deshalb nicht nachvollziehen, weil wir das Privileg haben, nach drei Tagen wieder nach Hause gehen zu dürfen". So etwas könne eine Veranstaltung wie in Mannheim nicht leisten. Es könne sich höchstens um eine Annäherung handeln, dafür aber, so die Hoffnung der jungen Aktivisten, ein Beitrag sein, um die Welt ein Stück weit besser zu gestalten.