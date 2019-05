Mannheim. (pol/mün) Ein Zugbegleiter erwischte am Dienstagvormittag einen Schwarzfahrer im ICE zwischen Frankfurt und Mannheim. Der 43 Jahre alte Mann verbarrikadierte sich darauf in der Zugtoilette, heißt es im Polizeibericht.

Im Mannheimer Hauptbahnhof wollten dann Bundespolizisten den Mann aus dem Zug holen. Beim Öffnen der Toilettentür soll der Mann aber solche eine Gegenwehr geleistet haben, dass die Beamten Pfefferspray einsetzten.

Als der Mann doch herauskam, soll er sofort auf die Beamten losgegangen sein. Bei der Festnahme soll ein Polizist leicht verletzt worden sein.

Nachdem der Mann auf der Polizeiwache erfasst worden war, kam er wieder frei. Zwar sei der 43-jährige französische Staatsbürger in seinem Heimatland mehrfach vorbestraft. Aber in Deutschland würde ihn keine Haft erwarten, so die Bundespolizei. Er wird nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Betrug und Beförderungserschleichung angezeigt.