Von Olivia Kaiser

Mannheim. Mit 129 neuen Fällen einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus hat Mannheim am Donnerstag mit 205 erneut die Sieben-Tage-Inzidenz von 200 geknackt. Das erklärte Gesundheitsamtsleiter Peter Schäfer in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Bei circa 80 Prozent der gemeldeten Infektionen handelt es sich mittlerweile um eine Virusvariante. Zudem gibt es zwei weitere Todesfälle. "Es handelt sich um Personen über 80 Jahre, die in einem Krankenhaus gestorben sind", so Schäfer. Derzeit befinden sich 69 Menschen in stationärer Behandlung, 24 davon auf der Intensivstation.

Derzeit gibt es in Mannheim 33 Cluster, davon fünf in Kindertagesstätten (Kitas) und zwei in Schulen. Insgesamt geht es um 29 Fälle. Acht Ausbrüche zählte Schäfer in medizinischen Einrichtungen. Wie bereits in der vergangenen Woche befinden sich die meisten Ausbrüche im betrieblichen Bereich, eine genaue Zahl nannte der Leiter des Gesundheitsamts nicht. Bei den Clustern im familiären Bereich handle es sich nicht um größere Ausbrüche.

Aktuell werden im Impfzentrum etwa 2000 Menschen täglich geimpft, ob das auf Dauer gehalten werden kann, hängt von den Impfstofflieferungen ab. "Wir haben den Zweischicht-Betrieb noch einmal ausgeweitet", informierte Oberbürgermeister Peter Kurz. Die Anschreiben an die Bürger über 70 Jahre werden fortgesetzt, derzeit schreibe man den Jahrgang 1947 an.

Seit der vergangenen Woche wird in Schulen und Kitas verpflichtend getestet. In der Zeit zwischen Montag und Mittwoch hatten 33 Kinder ein positives Ergebnis. In 17 Fällen habe ein PCR-Test das Ergebnis bestätigt, in neun Fällen fiel der PCR-Test negativ aus, und in sieben Fällen steht das Ergebnis noch aus. Die Testungen, bei denen lediglich die Kita-Kinder zu Hause getestet werden, verliefen so weit reibungslos, erklärte Peter Schäfer. Die Aktion könnte aber bald wieder obsolet werden, denn die von Bundestag und Bundesrat beschlossene Notbremse besagt, dass Schulen und Kitas ab einer Inzidenz von 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder schließen müssen. Das ist derzeit in Mannheim der Fall. Er rechne nicht damit, dass sich das auf absehbare Zeit ändert, bedauerte Kurz. Er schätzt deshalb, dass das Gesetz am Samstag in Kraft treten könnte, das würde bedeuten, dass Schulen, Kitas in Mannheim ab Montag schließen müssen. Die Stadt werde wie gewohnt eine Notbetreuung anbieten, betonte er. Da das Land Baden-Württemberg das Bundesgesetz komplett umsetzt, gilt dann in Mannheim eine nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 22 und 5 Uhr, der Beginn wäre dann eine Stunde später als sonst in der Quadratestadt angeordnet.

Peter Schäfer legte den Stadträten eine vor, die einen tieferen Einblick in das Pandemiegeschehen gewährte: Eine Auflistung nach Altersgruppen mit absoluten Zahlen verdeutlichte, dass Kinder und Jugendliche sich derzeit in Mannheim nicht so stark infizieren, wie es die Inzidenzzahl vermuten lässt. So treten in der Altersgruppe der 30- bis 45-Jährigen mehr Fälle auf als bei allen Kindern und Jugendlichen zusammen. Ebenso verhält es sich auch bei der Gruppe der 45- bis 60-Jährigen. Erfreulich sei, dass die Zahlen in den Gruppen über 60-Jährigen zurückgegangen seien, bilanzierte Peter Schäfer.

Die Stadtverwaltung hatte im vergangenen Jahr Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr angefordert, die das Gesundheitsamt bei seiner Arbeit unterstützen sollten (die RNZ berichtete). 47 Personen sind seitdem in wechselnder Stärke – zehn bis 14 Personen an den Wochenenden und Feiertagen sowie 15 bis 20 Personen an Werktagen – im Einsatz. Die Soldatinnen und Soldaten helfen bei der Kontaktaufnahme mit positiv getesteten Bürgerinnen und Bürgern sowie deren Kontaktpersonen. Dies erfolgt in der Regel telefonisch oder elektronisch, die Arbeit findet somit am Computer oder Telefon statt. Dazu gehört die Information und Beratung betroffener Personen auf Grundlage eines vom Gesundheitsamt bereitgestellten Fragenkatalogs, die Verwaltung und Eingabe ihrer Daten sowie die Datenübermittlung und -erfassung in einer speziellen Software.

Seit dem 22. Oktober halten Soldaten der Ersten Kompanie des Panzerbataillons 363 in Hardheim an sieben Tagen in der Woche das Gesundheitsamt in Mannheim beim Einsatz gegen die Corona-Pandemie. Sie wurden nun vom ABC-Abwehrbataillon 750 aus Bruchsal abgelöst.