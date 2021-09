Mannheim. (pol/mare) In Mannheim sind in der Nacht zu Samstag gegen Mitternacht Schüsse bei einer Gaststätte in Waldhof gefallen. Das berichtet die Polizei.

Dabei wurden mehrere Personen verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei besteht bei keiner der Personen Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Informationen folgen im Laufe des Samstags ...