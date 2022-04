Mannheim. (RNZ) Die Multihalle im Herzogenriedpark erwacht zu neuem Leben: Der außergewöhnliche Bau des Mannheimer Architekten Carlfried Mutschler mit einer Dachkonstruktion von Frei Otto entstand zur Bundesgartenschau 1975 und wird derzeit umfassend saniert. Mit der Buga 2023 schließt sich der Kreis: Die Besucherinnen und Besucher können dann die neue Multihalle erleben – als Schaustelle.

"Ziel ist es, dass die Menschen während der Veranstaltung am Entstehungsprozess teilnehmen und ihn hautnah erleben können. Die Multihalle soll wieder ein frei zugänglicher Ort des Miteinanders und der Begegnungen sein. Gleichzeitig kann sie dann mit der nach wie vor größten freitragenden Holzgitterschalenkonstruktion der Welt als Ikone der Ingenieurbaukunst angemessen gewürdigt werden", sagt Baubürgermeister Ralf Eisenhauer laut einer Mitteilung. Geplant sind unter anderem die vollständige Sanierung der Betonfundamente des Hallendachs sowie der Grund- und Entwässerungsleitungen und die Herstellung des Blitzschutzes mit Fundamenterder.

Die Generalsanierung erfolgt in zwei Schritten: Zuerst kommt die Sanierung der kleinen Halle, bestehend aus Dach, Fundamenten, Restaurant und Werkstätten im Obergeschoss. Dann schließt sich die Reparatur der großen Halle mit Betonsanierung, Fassadenrückbauten und Außentoiletten an. Auf zwei Testflächen wurde bereits die notwendige Dachmodernisierung erfolgreich erprobt, die dritte und letzte Testfläche erfolgt ab Ende April.

Aus Sicherheitsgründen wird ein Bauzaun errichtet. Der Weg unter dem Steg entlang des Teichs ist dann gesperrt. Die Zugänglichkeit des Herzogenriedparks über den Haupteingang innerhalb der Öffnungszeiten ist jedoch weiterhin sichergestellt. Besucherinnen und Besucher werden entlang des Bauzauns über die nördliche Route um die Multihalle herum am Wasserspielplatz vorbei in den Park geleitet. Geplant ist, entlang des Zaunes als Wegeführung und zur Information der Besucher eine Beschilderung aufzustellen.

Im Zuge der geplanten Freiflächenmodernisierung kommt es zeitweise zu Umbauten am Bauzaun. Die Stadtpark Mannheim GmbH als Betreiberin des Herzogenriedparks weist darauf hin, dass die Umgehungsroute ab dem Haupteingang nicht den Vorgaben der Barrierefreiheit entspricht. Barrierefreie Zugänge bestehen an der Jakob-Trumpfheller-Straße nahe der Haltestelle Bonifatiuskirche sowie an der GBG-Halle. Dort ist allerdings kein Kassenbetrieb.