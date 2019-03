Mannheim. (pol/rl/van) Ein Küchenbrand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Stabhalterstraße beschäftigten Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr.

Da sich zur Brandzeit keiner in der Wohnung aufhielt, gab es glücklicherweise keine Verletzte. Die Berufsfeuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 80.000 Euro. Die Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Der 43-jährige Bewohner konnte bei Verwandten unterkommen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.