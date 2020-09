Von Peter Wiest

Mannheim. "Da hat sich in der Tat einiges verschoben in den letzten Wochen." Für Thorsten Riehle, Geschäftsführer des Capitols, ist derzeit die Frage, ob und wie Kultur in Zeiten von Corona überleben kann, "ganz schwer zu beantworten". Um so wichtiger ist es ihm, dass zumindest die äußeren Voraussetzungen geschaffen werden – auch und gerade in dieser für die gesamte Kulturbranche so schweren Phase. Deshalb werde man "auf jeden Fall die zweite Bauphase durchziehen", sagte er am Dienstag mit Blick auf die Umbau- und Sanierungsvorhaben, mit denen das Capitol zu einem modernen Veranstaltungshaus auf dem neuesten Stand der Technik gemacht werden soll.

Begonnen wurde mit diesen Arbeiten bereits im Jahr 2018. Der erste Bauabschnitt war 2019 fertig – immerhin 1,2 Millionen Euro waren dafür nötig. Aufgebracht wurde dieses Geld komplett durch Spenden. Auch für den zweiten Bauabschnitt, der jetzt begonnen hat und bis Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein soll, spendeten Sponsoren und Privatleute noch einmal eine Million Euro. Die restlichen erforderlichen 1,2 Millionen Euro werden über die Sparkasse Rhein Neckar Nord finanziert.

Wie Thorsten Riehle erläuterte, wurde das in den 1920er Jahren des letzten Jahrhunderts als Kino gebaute Haus im ersten Bauabschnitt von der Struktur her "auf den Stand von 1927 gebracht". Im zweiten Abschnitt geht es jetzt an die technische Detailarbeit in insgesamt drei Bereichen. So sollen zunächst in Absprache mit der Stadt die Fassade und der Eingangsbereich des Capitols wieder in leuchtenden Farben erstrahlen – wie es ursprünglich der Fall war – und so zu einem Aushängeschild für das gesamte Haus werden. Am und im Gebäude soll eine neue Lüftungs- und Klimaanlage eingebaut werden, ebenso wie eine Bodenheizung. Außerdem wird die Kuppel über dem viergeschossigen Haus, in dem sich auch Wohnungen befinden, saniert. 2021 erfolgt dann die Nutzbarmachung des derzeit mehr oder minder brachliegenden Kellers für Requisiten und Kulissen. Dann soll auch ein Aufzug vom Keller in den Saal eingebaut werden.

Mit der neuen Lüftungsanlage wird es laut Riehle möglich sein, im Saal des Capitols "bereichsgenau" Luftströmungen zu definieren und auszuführen, wobei über eine automatische Steuerung passgenau zur jeweiligen Veranstaltung die Luft im jeweiligen Zuschauerbereich innerhalb der dafür vorgegebenen Zeit ausgetauscht wird. Dies sei gerade in Zeiten von Corona extrem wichtig, so der Geschäftsführer – werde jedoch darüber hinaus auch für eine deutlich bessere Atmosphäre in dem gerade im Sommer doch ziemlich stickigen Saal sorgen.

Nicht unerwähnt ließ Thorsten Riehle dabei, wie spektakulär der Einbau dieser Anlage verläuft: "Im Oktober schwebt sie mit einem riesigen Kran ein und wird über das Dach hinein gehoben." Bis dahin versucht man, im Capitol mit einem deutlich reduzierten Veranstaltungskalender zumindest ein bisschen den Weg zurück zur Normalität zu finden. Den Auftakt machen am Donnerstag um 20 Uhr die "Spitzklicker" mit ihrem Kabarett-Programm. Am Samstag steht mit "Queen intim" eine spezielle Hommage an die Band um den Sänger Freddy Mercury an.

Insgesamt elf statt ursprünglich vorgesehene 35 Veranstaltungen wird es bis zum Ende des Jahres voraussichtlich geben. Die Kapazität im Saal wurde auf 80 Plätze reduziert, ebenso viele Zuschauer finden noch einmal auf der Empore Platz. Bisher wurden im Capitol 688 Plätze angeboten.

Thorsten Riehle hofft nun, dass die Zuschauer auch und gerade unter diesen Umständen dem Capitol die Treue halten. Bis wieder bessere Zeiten anbrechen, werde es wohl noch eine ganze Weile dauern, verhehlt er nicht: "Ich befürchte, dass das bis zum Herbst 2021 so weiter laufen wird wie jetzt", sagte er. "Ich hoffe, dass wir zumindest ab 2022 dann wieder ohne Corona-Auflagen öffnen können".