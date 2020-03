Mannheim. (RNZ) Ein Unbekannter hat am späten Dienstagabend eine Drohung per E-Mail an verschiedene Adressaten verschickt, darunter das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen. Darin fordert der Schreiber, das Gartencenter in Sandhofen wegen der Coronakrise zu schließen. Den Geschäftsführer bedrohte er zudem auf diesem Wege. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der "Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten".