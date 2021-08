Mannheim. (RNZ) Unter dem Titel "Da wächst was – Neue Parkmitte im Luisenpark" führen Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH, und Joachim Költzsch, Geschäftsführer der Stadtpark Mannheim gGmbH, am Donnerstag, 19. August, um 18 Uhr, über die Baustelle im Luisenpark. Der Rundgang findet im Rahmen der Reihe "Buga 23: Plattform" statt. Expertinnen und Experten referieren über die Leitthemen der Bundesgartenschau 2023: Klima, Umwelt, Energie und Nahrungssicherung. Jetzt steht ein Baustellenrundgang auf dem Programm. Neben dem Spinelli-Gelände ist auch der Luisenpark Teil der Buga-Ausstellungsfläche.

Költzsch und Schnellbach führen interessierte Gäste durch die gewachsene Parkanlage und zeigen, was in der "Neuen Parkmitte" bis zur Buga alles neu entstehen wird. "In der neuen Parkmitte gehen Landschaft und Architektur eine Symbiose ein", so Joachim Költzsch. Bis zur Buga wird der Luisenpark um neue Erlebnisräume, wie zum Beispiel einer modernen Unterwasserwelt und einer begehbaren Freiflugvoliere erweitert und zu einem ganzjährig nutzbaren Allwetterpark weiterentwickelt. Bei dem Rundgang können die Besucherinnen und Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen. Aufgrund der aktuellen pandemischen Lage ist eine Teilnahme an der Baustellenführung nur mit einer Voranmeldung per E-Mail an buga2023@mannheim.de möglich.