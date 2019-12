Mannheim. „Wir sorgen heute alle gemeinsam dafür, dass 160 Kinder eine schöne Zeit haben!“ – so schwört Jugendpfarrer Oliver Seel die Helfer der Mannheimer Kindervesperkirche im Stadtteil Waldhof ein. Darunter ist auch RNZ-Mitarbeiter Volker Endres, der von seinem Einsatz berichtet.

*

Die Helfer sind schon lange vor den ersten Kindern vor Ort, um alles vorzubereiten. Die Küchenmannschaft ist ein eingespieltes Team und besteht aus etwa zehn Personen. „Viele sind von Anfang an dabei“, erzählt Bezirksjugendreferentin und Organisatorin Ruth Würfel, „Die meisten kommen schon um 10 Uhr, dann trinken wir erst einmal gemeinsam Kaffee“, erklärt Iris. Wie alle Helfer trägt sie einen Anstecker, auf dem nur der Vorname steht – damit die Kinder wissen, mit wem sie es zu tun haben.

Deshalb überreicht mir Ruth auch sofort mein gelbes Namensschild und sagt verschmitzt: „Wer einen Button hat, der muss arbeiten.“ Dann erhalte ich die Arbeitsschürze. Nur Udo Scholz hat weder das eine noch das andere. Die Stimme der Mannheimer Adler begrüßt die Kinder und repräsentiert täglich den Verein „Adler helfen Menschen“ als größten finanziellen Träger der Kindervesperkirche.

Mit gelbem Button und roter Schürze: RNZ-Mitarbeiter Volker Endres unterstützte einen Tag lang die Helfer der Kindervesperkirche im Stadtteil Waldhof. Er half tatkräftig bei den Vorbereitungen und der Essensausgabe. Fotos: Gerold

Kurz nach 10 Uhr macht sich Sascha auf den Weg. Der Hausmeister der Jugendkirche holt das Essen im Thomasheim in Neuhermsheim ab. Heute gibt es Käsemakkaroni mit Tomatensoße und Salat sowie Fruchtjoghurt zum Dessert. Gäste der Kindervesperkirche sind wechselnde Schulklassen im Verband, damit von Armut betroffene Kinder nicht stigmatisiert werden. Das Essen servieren ihnen Schüler aus höheren Klassen mit ihren Lehrern. Im Anschluss wird gemeinsam gespielt und gebastelt.

Während am Haupteingang schon die ersten Schulklassen auflaufen, schieben Sascha und Hans-Jürgen vom Seiteneingang her die Warmhaltebehälter mit dem Mittagessen ins Kirchenschiff. Und dann endet die Ruhe vor dem Sturm abrupt. Die Kinder sind da. „Wir haben heute eine Förderschule und zwei Grundschulen zu Gast“, erklärt Ruth. Sie nimmt die Kinder in Empfang und beruhigt: „Essen ist genug da.“

Um 11 Uhr starten Hans-Jürgen und Robinah routiniert die Essensausgabe. Ich helfe mit. Ein Schlag Makkaroni, eine Kelle voll Soße. Dann reiche ich die Teller an die Schüler der Humboldt-Schule weiter, die heute den Kindern das Essen servieren. Der Service ist wichtiger Bestandteil des Konzepts der Kindervesperkirche.

Mit gelbem Button und roter Schürze: RNZ-Mitarbeiter Volker Endres unterstützte einen Tag lang die Helfer der Kindervesperkirche im Stadtteil Waldhof. Er half tatkräftig bei den Vorbereitungen und der Essensausgabe. Fotos: Gerold

Anschließend wird gesungen. Ecki hat die Gitarre dabei und singt mit allen Besuchern das Kindervesperkirchen-Lied, in dem der Tagesablauf komprimiert zusammengefasst ist. „Wir essen, basteln, spielen.“ Und alle haben Spaß – auch die Helfer hinter der Theke. „Ich habe in der Vesperkirche für Erwachsene angefangen“, erzählt Helmut aus Neckarau. Aber vier Wochen Arbeit am Stück wurden dem Rentner im Alter zu viel. „Dann hat man mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, bei der Kindervesperkirche zu helfen.“ So ist der 80-Jährige von Anfang an mit dabei. Helmuts Reich ist die Spülküche. Die ist früh gefordert. Denn kaum sind alle Mahlzeiten ausgegeben, kommen die ersten leeren Teller wieder zurück.

Vorreinigen, einsortieren und schon brummt die Spülmaschine, wird mit schmutzigem Geschirr gefüttert und spuckt dafür Teller, Becher und Besteck blitzblank wieder aus. Das muss nur noch abgetrocknet und einsortiert werden. Jeder Helfer, der nicht anderweitig beschäftigt ist, schnappt sich ein Handtuch, sortiert Teller wieder ein oder bringt die Trinkbecher zurück zur Getränkeausgabe.

Getan ist die Arbeit damit aber noch lange nicht. Schließlich muss das Besteck für den nächsten Tag vorbereitet werden. „Man nimmt eine Gabel und ein Messer, schlägt die Serviette einmal unter, klappt das Ende ein und wickelt das Bündel dann“, erklärt mir Iris. Auch Gerlinde und Burkardt helfen bei der eintönigen Arbeit mit. Ihr Fazit: „Du hast jetzt jede Station einmal durchlaufen. Jetzt hast du die Kindervesperkirche wirklich erlebt.“

Zumindest fast. Denn ich bekomme noch die ultimative Belohnung aller Helfer. Nach getaner Arbeit erhalten auch wir ein Mittagessen. Wie es Ruth versprochen hat: „Essen ist genug da.“

Info: Bis zum 15. Dezember setzt die evangelische Kirche mit dem Mittagessen- und Spielangebot ein Signal gegen Kinderarmut. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kindervesperkirche.ekma.de