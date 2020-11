Mit dem Schulstart wurde es in der Straßenbahn Richtung Weinheim schnell zu voll. Symbolfoto: dpa

Mannheim. (RNZ/lyd) Von Freitagabend, 21 Uhr, bis voraussichtlich Montagmorgen, 4 Uhr, erneuert die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH die Gleisanlage entlang des Friedrichsrings und der Hans-Böckler-Straße in der Nähe der Haltestelle Gewerkschaftshaus. Die Gleiserneuerung hat auch Auswirkungen auf den Stadtbahnverkehr der Linien 5/5A und 7 sowie auf den Individualverkehr.

Umleitung Linie 5/5A

Die Bahnen der Linie 5 werden in der oben genannten Zeit in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Neuostheim und MA Hauptbahnhof über die Haltestellen Schwindstraße, Lucas-Cranach-Straße, Harrlach, Carl-Benz-Stadion, Luisenpark/Technoseum, Planetarium, Weberstraße, Pestalozzischule, Werderstraße und Tattersall umgeleitet. Von der Haltestelle MA Hauptbahnhof geht es weiter auf dem regulären Linienweg über Kunsthalle, Rosengarten und Nationaltheater in Richtung Käfertal.

Die Bahnen der Linie 5A verkehren lediglich zwischen Heddesheim Bf und MA Hauptbahnhof.

Die Haltestellen Holbeinstraße, Fernmeldeturm, Lessingstraße, Collini-Center, Abendakademie, Marktplatz, Paradeplatz, Schloss und Universität können von der Linie 5 bzw. 5A nicht bedient werden.

Umleitung Linie 7

Die Bahnen der Linie 7 werden im oben genannten Zeitraum in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Universitätsklinikum und Abendakademie über die Haltestellen Schafweide und Alte Feuerwache umgeleitet. Von dort geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen Theresienkrankenhaus, Nationaltheater und Gewerkschaftshaus entfallen auf der Linie 7.

Einschränkungen im Individualverkehr

Während der Dauer der Arbeiten kommt es auch zu Einschränkungen für den Individualverkehr: Der Friedrichsring kann im Bereich des Baufelds von Kraftfahrzeugen in Richtung Kurpfalzbrücke nicht befahren werden. Eine Umleitung über Hans-Böckler-Straße und Cahn-Garnier-Ufer wird vor Ort ausgeschildert. Auch der Radweg kann in diesem Bereich nicht genutzt werden. Die Gegenrichtung ist von der Gleiserneuerung und der damit einhergehenden Sperrung nicht betroffen.