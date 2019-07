In Rheinau ist ein moderner Kompaktbahnhof von Bahn und RNV entstanden. Foto: hwz

Mannheim. (hwz) Aus dem S-Bahn-Haltepunkt der Deutschen Bahn (DB) und der Stadtbahn- Endstelle der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) in Mannheim-Rheinau ist ein moderner, barrierefreier Verknüpfungspunkt zwischen öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Individualverkehr geworden. Busse und Bahnen fahren hier schon seit einiger Zeit. Nachdem Schüler die Unterführung im Rahmen eines Graffiti-Workshops neu gestaltet haben, wurde der Bahnhof jetzt offiziell übergeben.

Profitieren vom nahtlosen Übergang zwischen Regional- und Stadtbahnen soll nicht nur der Mannheimer Süden, sondern auch Pendler aus Ketsch, Brühl und Rohrhof sollen davon einen Nutzen haben. Zumal neben dem ÖPNV-Angebot auch 36 überdachte Radparkplätze sowie 50 "Park+Ride"-Parkplätze eingerichtet wurden. Zudem stellte der Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN), Volkhardt Malik, sowohl eine CarSharing- als auch eine Fahrradverleih-Station in Aussicht.

Die S-Bahnen der Stufe 2 sollen ab 13. Dezember 2020 eingesetzt werden. "Eine völlig neue Fahrzeuggeneration und nicht mehr rot wie bisher, sondern in den Baden-Württemberg-Farben gehalten", so Malik.

Die DB hat am neuen Bahnhof unter anderem einen Aufzug sowie zwei rollstuhlgerechte Zugänge errichtet. Zum 14,5 Millionen-Euro-Projekt gehörte auch die moderne, barrierefreie Erneuerung der Gleise und Haltestellen der RNV. Bleibt der Hochbunker als optischer Makel. Erster Bürgermeister Christian Specht unterstrich: "Wir wollen ihn abreißen, doch der Denkmalschutz ist dagegen." Wenn der Hochbunker stehen bleiben muss, so will man ihn zumindest "optisch verbessern".