Mannheim. (pri/rl) Auf dem Weg zu dem schweren Auffahrunfall in der Luzenbergstraße in Mannheim, ist ein Einsatzfahrzeug mit dem Einsatzleiter Rettungsdienst in das Gleisbett der RNV geraten.

Nach ersten Informationen musste der Fahrer des Rettungsfahrzeug an der Einmündung Waldhofstraße/Untermühlaustraße/Luzenbergstraße einem anderen Fahrzeug ausweichen und ist dabei in das Gleisbett geraten. Das Fahrzeug rutschte etwa 50 Meter auf den Schienen entlang.

Dadurch war der Straßenbahnverkehr der Linie 1 und der Linie 3 bis etwa 18.50 Uhr in beide Richtungen unterbrochen. Es kam zu erheblichen Behinderungen im Öffentlichen Nahverkehr. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppwagen mit Kran aus den Gleisen herausgehoben.