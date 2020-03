Von Alexander Albrecht

Mannheim. Die CDU legt vor: Mit Professor Alfred Wieczorek für den südlichen und Chris Rihm für den nördlichen Mannheimer Wahlkreis hat der Kreisvorstand der Christdemokraten jetzt zwei Kandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr vorgeschlagen. Beide müssen noch von der Mitgliederversammlung am 20. März bestätigt werden. Wieczorek ist seit 1990 und noch bis Ende dieses Jahres Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen (rem).

Er hatte bereits bei der Gemeinderatswahl im Mai vergangenen Jahres für die CDU kandidiert, den Einzug ins Kommunalparlament jedoch verpasst. "Mit meiner jahrzehntelangen Führungs- und Gremienerfahrung, meiner wissenschaftlichen Ausbildung, meinen Engagements und meiner Verwurzelung in Mannheim bin ich ein überzeugendes Angebot für die Wähler", strotzt der 65-jährige Wieczorek laut einer Mitteilung vor Selbstbewusstsein.

Stadtrat Chris Rihm war schon bei der vergangenen Landtagswahl 2016 im Norden angetreten. Er betreibt zwei Reisebüros, hat sich vor allem aber als ehrenamtlicher organisatorischer Leiter des Rettungsdiensts bei der Stadt einen Namen gemacht. Der CDU-Kreisvorsitzende Nikolas Löbel nannte Rihm in einer Erklärung einen "unabhängigen, authentischen Kopf" und jemanden, "dem der soziale Ausgleich in unserem Bundesland besonders am Herzen liegt". Bei der Wahl vor vier Jahren hatten Rüdiger Klos (AfD) im Norden und im Süden der Ende November 2016 verstorbene Wolfgang Raufelder (Grüne) die Direktmandate erobert.

Für Raufelder war Elke Zimmer in den Landtag nachgerückt. Sie will dem Vernehmen nach erneut kandidieren. Im Norden werden Grünen-Routinier Gerhard Fontagnier – er war schon 2016 angetreten – und dem jungen Stadtrat Deniz Gedik Ambitionen nachgesagt. "Bei uns ist aber im Gegensatz zur CDU alles offen, wenn sich die Mitglieder am 16. Mai in Schönau zur Nominierungsversammlung treffen", sagte Fontagnier der RNZ.

"Jeder, der will, kann sich bewerben. Es gibt keine vorherigen Empfehlungen wie bei der CDU", so der langjährige Stadtrat. Bei der SPD läuft alles auf die Landtagsabgeordneten Boris Weirauch (Süden) und Stefan Fulst-Blei (Norden) hinaus. Beide hatten 2016 das Ticket für das Parlament in Stuttgart gebucht. Wobei Fulst-Blei mit 22,2 Prozent das beste SPD-Ergebnis in Baden-Württemberg errang.

Der Bildungspolitiker ist Vizefraktionschef und führt seit 2018 als Nachfolger von Wolfgang Katzmarek auch die Genossen in Mannheim. Weirauchs Schwerpunkt ist die Innenpolitik. "Ich gehe nicht davon aus, dass es zu Überraschungen kommen wird", sagte SPD-Pressesprecherin Isabel Cademartori auf RNZ-Anfrage.

Die Genossen wollen ihre beiden Kandidaten bei zwei Nominierungsparteitagen im Juni wählen.