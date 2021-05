Beim Festival vor einem Jahr mussten auf der Tribüne viele Plätze wegen Abstandsregeln leer bleiben. Das ist auch in diesem Jahr wieder so. Foto: Alfred Gerold

Von Alexander Albrecht

Mannheim. Der Ticketverkauf startet vorerst mit 100 Plätzen pro Konzert – aber natürlich hoffen die beiden Organisatoren mit Blick auf rückläufige Inzidenzen darauf, noch vor dem ersten Termin erhöhen zu dürfen. Zum zweiten Mal nach 2020 haben Capitol-Geschäftsführer Thorsten Riehle und Peter Baltruschat – Chef von Schatzkistl, Kulturnetz und Veranstalter des "Seebühnenzaubers" – das Solidaritätsfestival "Jetzt erst Recht" zugunsten von Künstlern auf die Beine gestellt.

Schon im vergangenen Jahr war es den Kulturmanagern trotz widriger Umstände und strenger Auflagen gelungen, Livemusik-Erlebnisse zu ermöglichen. Die Konzerte lockten immerhin 4500 Besucher an. Durch Eintritts- und Sponsorengelder in Höhe von fast 50.000 Euro konnten Künstler unterstützt werden. "Der Erfolg hat gezeigt, wie sehr die Menschen Kunst und Kultur vermisst haben – und wie gut Veranstaltungen auch mit Abstand und Maske funktionieren können", sagte Riehle laut einer Mitteilung. "Da lag die Entscheidung für eine zweite Auflage nahe."

Hintergrund Termine auf der Seebühne: > KJ Dallaway & Friends: A Colorful Night, Freitag, 11. Juni, 20 Uhr > Cobody: Undercover Groove, Samstag, 12. Juni, 20 Uhr > One of Us Impro: Eintanzhaus, Donnerstag, 17. Juni, 20 Uhr > Laura Lato & Engin: Popakademie, Freitag, 18. Juni, 20 Uhr > Rockt zu Hause: Das Open-Air-Konzert, [+] Lesen Sie mehr Termine auf der Seebühne: > KJ Dallaway & Friends: A Colorful Night, Freitag, 11. Juni, 20 Uhr > Cobody: Undercover Groove, Samstag, 12. Juni, 20 Uhr > One of Us Impro: Eintanzhaus, Donnerstag, 17. Juni, 20 Uhr > Laura Lato & Engin: Popakademie, Freitag, 18. Juni, 20 Uhr > Rockt zu Hause: Das Open-Air-Konzert, Donnerstag, 24. Juni, 20 Uhr > The Firebrigade: Rocks off – Back to the 80s, Freitag, 25. Juni, 20 Uhr > Rolf Stahlhofen & Band feat. Jason Wright: Backstage Stories, Sonntag, 26. Juni, 20 Uhr > Alex Auer & Adax Dörsam: Songwriting & Gitarrenkunst, Donnerstag, 30. Juni, 20 Uhr Termine im Museumsgarten: > Frederic Hormuth: Wer ist eigentlich "Wir"?, Donnerstag, 22. Juli, 20 Uhr > Die zwei von der Klangstelle: Mit der leichten Muse gegen das Vergessen – Erinnerungen an das frühe Showbusiness, Freitag, 23. Juli, 20 Uhr > Les Primitifs: Spiel ohne Grenzen, Samstag, 24. Juli, 20 Uhr > Huub Dutch Duo: Jetzt kübelt’s, Sonntag, 25. Juli, 20 Uhr > Jeanette Friedrich, Bernd Nauwartat und Dieter Scheithe: Ganz Mannheim träumt von der Liebe, Donnerstag, 29. Juli, 20 Uhr > Twotones: Sahneschnittchen – Best-of, Freitag, 30. Juli, 20 Uhr > Broom Bezzums: Powerful New Folk, Samstag, 31. Juli, 20 Uhr > Susan Horn & Michael Quast: Fräulein Susis Singvergnügen, Sonntag, 1. August, 20 Uhr Karten: Der Vorverkauf läuft ab Montag, 31. Mai, jeweils montags bis donnerstags (11 bis 14 Uhr) unter der Tickethotline 0621 / 33 67 33 3. Tickets im Internet unter www.eventim.de und www.jetzterstrechtfestival.de

[-] Weniger anzeigen

Die Auftritte finden vom 11. bis 30. Juni auf der Seebühne im Luisenpark und vom 22. Juli bis 1. August im Museumsgarten Zeughaus der Reiss-Engelhorn-Museen statt. Die Besucher erwarte ein hochkarätiges Abendprogramm mit Musik, Tanz, Kabarett und Comedy aus Mannheim und der Region, sagte Baltruschat. Mit dabei sind in der Region und darüber hinaus bekannte Acts und Künstler wie Adax Dörsam, Rolf Stahlhofen, Jason Wright, Susan Horn, Markus Weber, Jeannette Friedrich, The Firebrigade, das Trio Cobody mit Kosho, Erwin Ditzner und Jo Bartmes, das Huub Dutch Duo oder das "Rockt zu Hause"-Ensemble aus dem Capitol mit Sascha Kleinophorst, Sascha Krebs, Frank Schäffer und Christof Brill. Insgesamt werden über 50 Künstler an 16 Veranstaltungsabenden unter freiem Himmel zu sehen und hören sein.

"Sie können sich gar nicht vorstellen, wie wir uns alle auf die Neuauflage unseres Solidaritätsfestivals freuen. Es gibt nichts, was ein Live-Event ersetzen kann. Jetzt müssen wir weiterhin alle an einem Strang ziehen, um die Vielfalt der freien Mannheimer Kulturszene und darüber hinaus trotz Pandemie am Leben zu erhalten, das Festival wird seinen Teil dazu beitragen", ist Baltruschat sicher.

Und Thorsten Riehle ergänzte: "Auch in diesem Jahr zählt Solidarität, wenn es darum geht, zurückzukehren in eine gefühlte Normalität, die derzeit keine ist. Nun wird es Zeit, zu beweisen, dass Kunst und Kultur wichtig sind für unsere Gesellschaft. Wir freuen uns auf viele Besucher."

Das Festival soll in diesem Jahr wieder nach dem bewährten Konzept funktionieren: Die mitwirkenden Künstler erhalten eine feste Gage von 200 Euro, die am Ende durch gleiche Anteile an den Erlösen aufgestockt wird. Im vergangenen Jahr konnte so die Gage mehr als verdoppelt werden.

Unterstützt wird das Festival vom Kulturamt der Stadt, den Rhein-Neckar-Verkehrsbetrieben, dem Unterstützungsfonds Kunst und Kultur bei der Mannheimer Bürgerstiftung, dem Luisenpark, den Reiss-Engelhorn-Museen, dem Capitol, dem Musik-Kabarett Schatzkistl und dem Kultur-Netz Mannheim/Rhein-Neckar.

Der traditionelle "Seebühnenzauber" ist auch in diesem Jahr abgesagt worden, weil sich die sonst vor knapp 1000 Zuschauern geplanten Abende mit prominenten Künstlern hinsichtlich einer wegen Corona-Abständen nur mit großen Lücken besetzten Seebühne wirtschaftlich nicht darstellen lassen.