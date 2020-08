Von Olivia Kaiser

Mannheim. Im Herzen der Quadrate steht Mannheims ältestes Gebäude: das Alte Rathaus mit der St. Sebastianskirche am Marktplatz in F1. Heute zählt es zu den imposantesten Barockbauten der Stadt, die immer wieder durch Kriege zerstört wurde und deshalb ihr architektonisches Gesicht mehrfach wandelte. Auch das Alte Rathaus ist ein Neubau nach einem Krieg: "Es ist das älteste heute noch existierende Gebäude auf der ursprünglichen Gemarkung Mannheim und stammt aus der Zeit des Wiederaufbaus nach der Zerstörung der Stadt 1689 im Pfälzischen Erbfolgekrieg", sagt Stadthistoriker Andreas Schenk vom Marchivum.

Erbaut wurde es anstelle des 1689 zerstörten Rathauses – und hätte fast ganz anders ausgesehen. Kurfürst Johann Wilhelm wollte es eigentlich nach dem Vorbild des Vorgängerbaus ausführen lassen. Bausachverständige der Stadt sprachen sich jedoch dagegen aus, weil ein solches Gebäude "heutigen Tages nach der Architektur keine Façon mehr sei" - sprich: es war nicht mehr zeitgemäß. Im September 1700 fand die Grundsteinlegung statt, damit ist das Alte Rathaus ganze 20 Jahre älter als das Schloss.

Die Figur der Justitia mit Waage schmückt das große Portal des Alten Rathauses. Foto: Gerold

Auffällig ist der Doppelbau mit Mittelturmfassade, ein Bautypus, der in Mannheim "in Façon" war. Auch die heutige Konkordienkirche in R 2, die anstelle der ebenfalls im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstörten Doppelkirche kurz nach dem Rathaus erbaut wurde, weist eine solche Mittelturmfassade auf. Das Alte Kaufhaus am Paradeplatz in N 1 entsprach ebenfalls diesem Bautypus. Es wurde allerdings im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt und dann abgerissen. Heute dominiert das Stadthaus den Paradeplatz, das eine moderne Variante der Mittelturmfassade aufweist. "Das ist aber keine Mannheimer Erfindung", betont Andreas Schenk. Schon französische und nordfranzösische Markthallen des 13. und 14. Jahrhunderts seien in dem Stil erbaut worden.

Die Baumeister des 18. Jahrhunderts arbeiteten schnell: "Bereits 1705 konnte im Neubau am Marktplatz die erste Ratssitzung stattfinden, 1711 wurde der Bau fertiggestellt", weiß der Stadthistoriker. Die Stadtgemeinde wollte den rechten Teil des Doppelbaus ursprünglich als Festsaal und Waaghaus nutzen. Der katholische Kurfürst Johann Wilhelm drängte aber darauf, an dieser Stelle die St. Sebastianskirche errichten zu lassen. "Die Katholiken in Mannheim sollten so über 100 Jahre nach der Stadtgründung ihr erstes eigenes Gotteshaus erhalten", erzählt Andreas Schenk. "Die Kirche wurde dann bis 1713 erbaut. Ihre Weihe erhielt sie aber erst 1726." Die Verbindung der weltlichen Ordnungsmacht mit der Religion wird durch die Inschrift in großen, goldenen Lettern und den passenden Figuren verdeutlicht: "Iustitiae et Pietati" (Gerechtigkeit und Frömmigkeit). Beeindruckend sind auch die Engelsfiguren am Kirchenportal und die Atlanten – so heißen im Architekturjargon die männlichen Figuren, die den Rathausbalkon stützen.

Anfang des 20. Jahrhunderts reichte der Platz für die vielfältigen kommunalen Aufgaben einer schnell wachsenden Großstadt nicht mehr aus. 1910 zogen Verwaltung und Stadtrat ins umgebaute Kaufhaus N 1. Nur das Gemeindegericht, das Standesamt und der Stadtschularzt blieben dort ansässig. Heute befindet sich im Alten Rathaus der Trausaal des Standesamts. Der barocke Prachtbau ist ja auch ein idealer Hintergrund für Hochzeitsfotos.

Auffällig sind die niedlichen Ladengeschäfte an der St. Sebastianskirche, in denen sich heute ein Blumenladen, ein Imbiss und ein Café befinden. "Krämerläden fanden sich früher an vielen Kirchen, allerdings an zumeist mittelalterlichen. Insofern ist es doch bemerkenswert, dass ausgerechnet die Schaufassade der Barockkirche durch Krämerläden ergänzt wurde", findet der Stadthistoriker.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Rathausinnere vollständig zerstört und ab 1952 wieder hergestellt. "Beim Wiederaufbau wurden die Wände zur Breiten Straße teilweise für eine Fußgängerpassage geöffnet", erklärt Andreas Schenk. "Denn die Breite Straße war damals noch eine Autostraße, und der Zeitgeist huldigte der Idee der verkehrsgerechten Stadt. Erst als die Breite Straße 1979 zur Fußgängerzone wurde, hat man die Wände wieder geschlossen."

Wird gerade saniert: die Magdalenenkapelle in Straßenheim. Sie ist Mannheims ältester Sakralbau, Teile der Kapelle stammen aus dem 13. Jahrhundert.

Die letzte große Sanierung fand von 2011 bis 2012 statt, wie Monika Ryll, Leiterin der Unteren Denkmalschutzbehörde, erzählt. Damals erhielt das Gebäude auch den markanten Anstrich in Weiß und Ochsenblutrot. Gerade der Rotton stieß einigen Bürgern unangenehm auf, allerdings ist er historisch belegt. "Man hat Farbreste am Turm gefunden", sagt Ryll. Mittlerweile haben sich die Mannheimer daran gewöhnt.

Wenn es um Mannheims älteste Gebäude geht, darf man aber auch die Magdalenenkapelle im 1930 eingemeindeten Örtchen Straßenheim nicht vergessen. Teile des Sakralbaus gehen auf das 13. Jahrhundert zurück, die Fenster und das Portal stammen aus dem frühen 16. Jahrhundert. Momentan wird das schmucke Gotteshaus gerade saniert. Das Seckenheimer Rathaus gehört zwar ebenfalls zu den ältesten Gebäuden des heutigen Stadtgebiets. Es wurde aber erst 1718 erbaut – als Ersatz für ein mittelalterliches, 1463 urkundlich überliefertes Gebäude.