Von Manfred Ofer

Mannheim. "Immer weiter gehn". Ein solcher Appell lässt sich in Zeiten wie diesen wohl uneingeschränkt unterschreiben, weil alles, was den Menschen Mut macht, vor diesem Hintergrund Relevanz hat. Die Mannheimer Band Randale und Liebe hat ihre aktuelle Single so benannt. Die wurde zwar schon vor Corona aufgenommen, sollte aber von Anfang an vor allem eines: Mut machen. Und genau da schließt sich der Kreis.

"Es ist schon ein dummes Gefühl", beschreibt Julius Heinzmann die Veränderungen, die sich für ihn und seine Bandkollegen in jüngster Zeit ergeben haben. Seit mehr als acht Wochen müssen die Jungs auf Gigs vor Publikum verzichten, und ein Ende der emotional belastenden Situation scheint nicht in Sicht zu sein. Die Locations, in denen Randale und Liebe gewohnt sind, live zu spielen, halten ihre Bühnen der Pandemie wegen geschlossen. Darauf war niemand vorbereitet.

"Wir drücken den Betreibern ganz fest die Daumen, dass sie gut durch die Krise kommen", hofft Heinzmann, weiß aber auch: "Leicht ist das gerade nicht". Der 33-Jährige gehört zu den Gründungsmitgliedern der Band, spielt den Part mit der Mandoline und setzt seine Stimme als Backgroundsänger ein. Im Hauptberuf ist er in Mannheim Lehrer. Zuletzt blieb ihm jedoch auch die pädagogische Bühne vor seinen Schülern verwehrt.

Eine gute Dosis Pädagogik floss dafür in die neue Single "Immer weiter gehn". Schon der Titel gibt einen Hinweis darauf, wohin die musikalische Reise geht. "Wir wollten einfach ein Stück schreiben, das seine Hörer kräftig aufmuntert", erinnert sich der zweifache Vater an die ersten Schritte im Proberaum und nimmt Stellung zur Intention des Textes: "Da kann es immer Momente im Leben geben, in denen man das Gefühl hat, dass es keinen Ausweg gibt, und dann ist es gut, zu wissen, dass man nicht alleine ist."

Die erste Idee für den Refrain stammte übrigens aus seiner Feder. "An unseren Liedern arbeiten wir aber alle gemeinsam", fügt er hinzu. Entstanden ist ein Song, der sowohl was die Lyrics als auch was die Melodie angeht, sehr eingehend klingt. Der Stil der Band ist eine Mischung aus Folk und Rock, der sich zwar an britische und irische Vorbilder anlehnt, doch gesungen wird das alles auf Deutsch. Müsste er sich festlegen, würde Heinzmann ihren Sound, mit dem der englischen Band Mumford and Sons vergleichen. Ihm persönlich gefällt die Bezeichnung Neue Deutsche Folkmusik.

Das neue Album war im Frühjahr fast fertig produziert, die Buchungen für die Konzerte liefen auf Hochtouren, doch dann machte Corona den Planungen einen Strich durch die Rechnung. Eigentlich wäre ein Auftritt auf dem Mannheimer Stadtfest angesagt gewesen, doch auch daraus wurde nichts. "Geplant ist die Veröffentlichung des Albums im Herbst, und auch zahlreiche Gigs sollen dann stattfinden", sagt Heinzmann. Abgesagt sei zwar noch nichts, doch das könne sich täglich ändern.

In so einer Situation kann man als Musiker den Blues bekommen. Den Kopf hängen zu lassen, ist für die Band aber keine Option. Vor diesem Hintergrund habe der Refrain von "Immer weiter gehn" noch einmal ein deutlich größeres Gewicht bekommen. Nachzuhören ist der Song auf der Band-Homepage unter www.randaleundliebe.net/page/