Mannheim. (pol/mün) Ein gehbehinderter Senior wollte am Donnerstag in Mannheim einen Radfahrer darauf hinweisen, dass er auf dem Fußgängerweg fährt. Daraufhin kam es gegen 12.20 Uhr in der Langen Rötterstraße in der Neckarstadt zu einem Streit. Dabei soll der Radler den Senior am Kragen gepackt und ihm Kratzer zugefügt haben, die laut Polizei leicht bluteten.

Der Radler fuhr davon und der Senior wurde von Angestellten einer nahegelegenen Apotheke versorgt, berichtet die Polizei.

Der unbekannte Radfahrer soll 30 bis 40 Jahre alt und sehr groß sein. Er habe kurze schwarze Haare und eine eine quadratische grau-schwarze Umhängetasche bei sich gehabt.

Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621/33010 melden.