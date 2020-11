Mannheim. (pol/rl) Zu einem tödlichen Unfall kam es am Samstag an der Haltestelle Talstraße in Feudenheim. Hier hatte gegen 13.30 Uhr eine Straßenbahn der Linie 7 eine Fahrradfahrerin erfasst.

Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Linie 7 war nach dem Unfall unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Am Samstagabend vermeldete die Polizei, dass die Radfahrerin ihren Verletzungen im Krankenhaus erlegen sei.

Zur weiteren Aufklärung des Unfallhergangs suchen die Unfallermittler weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können.

Insbesondere wird eine Ersthelferin gesucht, die bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte Reanimationsmaßnahmen eingeleitet hatte. Die Polizei bittet um Kontaktaufnahme mit der Verkehrspolizei Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4111.