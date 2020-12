Mannheim. (RNZ) Eigentlich hätten am Samstag, 5. Dezember, die Querdenker-Front eine Kundgebung in Mannheim abgehalten. Doch die Stadtverwaltung hat am Donnerstag zwei Versammlungen der Querdenker, die in der Stadt angemeldet worden waren, verboten. Ursprünglich war eine der beiden Versammlung unter strengen Auflagen bestätigt worden, wie eine Stadtsprecherin ausführte.

So wurde der Zug durch die Innenstadt untersagt, die Teilnehmerzahl auf 200 begrenzt, das Tragen einer adäquaten Mund-Nasenbedeckung angeordnet und ein geeigneter Kundgebungsort gefordert, an dem die notwendigen Mindestabstände eingehalten werden können.

Außerdem sollten die Verantwortlichen im Vorfeld deutlich auf die Geltung der Teilnehmerbeschränkung verweisen, damit es zu keinen dichten Personenansammlungen kommt. Mit den Auflagen habe die Versammlungsbehörde versucht, das grundrechtlich geschützte Interesse der Versammlungsfreiheit einerseits und die Gemeinwohlbelange andererseits in einen – unter den aktuellen Pandemiebedingungen – angemessenen Ausgleich zu bringen, so die Sprecherin weiter. "Nachdem sich nun aber zeigte, dass der Anmelder bewusst die Auflagen ignoriert hat und auf seiner Homepage nicht auf eine Teilnehmerbeschränkung hinwies, sondern vielmehr alle Teilnehmer explizit eingeladen hat, wurde von der Versammlungsbehörde ein Verbot erlassen."

Sollte die Versammlung dennoch stattfinden, begeht der Versammlungsleiter eine Straftat. Teilnehmende müssen mit Bußgeldern rechnen. Allerdings könnte ein Gericht das Verbot der Stadtverwaltung noch kippen.