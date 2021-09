Mannheim. (alb) Der Liebe zu seiner Frau wegen hat es Christian Hötting vor sieben Jahren nach Mannheim verschlagen. In seiner Heimatgemeinde Schermbeck zwischen Niederrhein und Münsterland führte er bis dahin die örtliche CDU, vertrat die Partei zudem im Gemeinderat und Kreistag. Jetzt greift der 45-jährige Justizfachwirt auch bei den Christdemokraten in der Quadratestadt nach der Macht. Hötting bewirbt sich beim Parteitag der CDU am 22. Oktober als Kreisvorsitzender. Der Posten ist seit Nikolas Löbels Rückzug vakant, Stadträtin Katharina Funck hat das Amt kommissarisch inne.

In der Mannheimer CDU ist Hötting längst kein Unbekannter mehr. Er gehört als Pressesprecher dem Kreisvorstand an und ist Vorsitzender der CDU Mannheim-Nordost. Ins Rampenlicht rückte Hötting, als er nach Löbels Maskenskandal mehr Verantwortung übernahm und vielen Journalisten als Ansprechpartner diente. Außerdem hat er nach eigenen Angaben die transparente Untersuchung der Vorgänge rund um die frühere Kreisgeschäftsstelle mit angestoßen. Auch in dieser Angelegenheit steht Löbel wegen Miet- und Untermietverhältnissen in der Kritik.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt, die CDU hat ein Gutachten in Auftrag gegeben. Den Zwischenbericht einer Reutlinger Wirtschaftsprüfungskanzlei hält der Kreisvorstand – wenig transparent – unter Verschluss. Hötting will bei den Mitgliedern des zerstrittenen Kreisverbands mit seiner politischen Erfahrung punkten. Er beschreibt sich in seinem Bewerbungsschreiben an die Basis als "gut vernetzt und nicht abhängig", "integrativ und nicht spaltend".