Mannheim. (pol/mare) Die Polizei hat am Freitag und Samstag mehrere Bereiche in Mannheim überwacht und führte gezielte Poser-Kontrollen durch. Das teilen die Beamten mit.

Die Neckarwiese, der Alte Messplatz, die Rheinterrassen und der Jungbusch waren an beiden Abenden gut besucht. Am Samstagabend versammelten sich im Rahmen einer Veranstaltung am Alten Meßplatz zahlreiche Personen. Zu Störungen kam es dabei jedoch nicht.

Nach Mitternacht wurden im Jungbusch mehrere Ruhestörungen durch von Personengruppen mit Musikgeräten gemeldet. Diese reagierten auf Ansprache der Beamten vor Ort jedoch einsichtig und stellten ihr störendes Verhalten ein.

In Sachen Poser wurden am Freitagabend 23 Fahrzeuge und 55 Personen überprüft. Am Samstagabend kontrollierten die Beamten nochmal 18 Fahrzeuge und 28 Personen. Dabei gab es an vier Fahrzeugen technische Veränderungen, die dazu führten, dass die Betriebserlaubnis erlosch.

Die Veränderungen wirkten sich hauptsächlich auf die Lautstärke der Autos aus. In drei Fällen waren unzulässige Soundmodule in die Autos eingebaut worden. In einem Fall war die Auspuffanlage eines Motorrads derart verändert worden, dass die Geräuschentwicklung um 14 dB/A über dem zulässigen Wert lag.

Alle Betroffenen sehen nun empfindlichen Bußgeldern entgegen. Zudem müssen die Veränderungen zurückgebaut werden, bevor ihre Fahrzeuge wieder im öffentlichen Verkehrsraum in Betrieb genommen werden dürfen.