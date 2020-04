Mannheim. (pol/rl) Am Donnerstagabend lieferten sich zwei, bereits als Poser aufgefallene Männer im Alter von 26 und 29 Jahren, im Stadtteil Herzogenried ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Die beiden Männer fielen einer Polizeistreife auf, als sie mit ohrenbetäubendem Lärm in einem Audi RS8 und einem Mercedes AMG GT Coupé über die Herzogenriedstraße in Richtung Zielstraße rasten.

Dabei fuhren beide bis zum Erreichen der höchstmöglichen Geschwindigkeit hintereinander her. Der 26-jährige Audi-Fahrer fuhr dem Mercedes dabei so dicht auf, dass er ein Auffahren auf den Mercedes nicht mehr hätte vermeiden können.

Die beiden Rennfahrer konnten schließlich in Höhe der Straße "Zum Herrenried" an der roten Ampel gestoppt und kontrolliert werden. Die beiden Fahrzeuge im Wert von 120.000 und 160.000 Euro wurden sichergestellt. Beide Männer mussten ihre Führerscheine abgeben. Gegen sie wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Sie müssen nun mit dem Entzug ihrer Fahrerlaubnis rechnen.