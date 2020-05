Mannheim. (oka) Die Nutzung von zwei Camping-Gaskochern von Bewohnern der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in der Industriestraße hat am Mittwoch einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst, bei dem zwei Personen von Polizeihunden verletzt worden sind. Weil es nach Gas roch, hatten Mitarbeiter der in der LEA tätigen Betreiberfirma gegen 22.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Zudem räumten sie das betroffene Gebäude, sodass sich etwa 100 Männer im Innenhof versammelt hatten, als die Feuerwehrleute eintrafen.

Aufgrund der hohen Personenzahl und der "insgesamt unklaren Lage", wie die Polizei erklärt, habe die Feuerwehr um Unterstützung gebeten. 13 Streifenwagenbesatzungen kamen zur LEA, darunter auch zwei Beamte der Hundestaffel mit ihren Tieren.

Während des Einsatzes wurden ein Bewohner und eine Mitarbeiterin der Betreiberfirma gebissen. Sie mussten von Sanitätern versorgt werden. Wie es genau zu den Hundebissen kam, soll jetzt laut Polizei geklärt werden.