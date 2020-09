Mannheim. (RNZ) Die Maschen der Betrüger sind vielseitig. Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich als Amtsperson oder als Handwerker aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Letztere Masche wird derzeit in Mannheim praktiziert, wo falsche Dachdecker ihr Unwesen treiben. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. In der vergangenen Woche boten unbekannte Betrüger im Stadtteil Vogelstang einer älteren Dame ihre Leistungen als Dachdecker an. Unter dem Vorwand, einen dringend zu reparierenden Schaden am Hausdach begutachten zu wollen, überrumpelten sie die arglose Hausbesitzerin und verschafften sich Zugang ins Innere des Hauses.

Während der eine Tatverdächtige über die notwendigen Reparaturarbeiten informierte, durchsuchte der andere die Wohnräume nach Wertgegenständen. Als einer der beiden nach dem Tresorschlüssel verlangte, schöpfte die Rentnerin Verdacht, forderte beide auf, unverzüglich das Haus zu verlassen und verständigte die Polizei. Weder unterzeichnete sie ein Vertragsangebot, noch leistete sie Vorkasse für irgendwelche angebotenen Dienstleistungen.

Unter gleichem Vorwand verschafften sich zwei unbekannte Männer Zugang zum Haus einer demenzkranken Seniorin in Feudenheim. Ihre Tochter, die später von den angeblichen Handwerkern erfahren hatte, informierte sofort die Polizei. Leider war es der älteren Dame nicht möglich, die Tatverdächtigen zu beschreiben. Bislang ist auch nicht bekannt, ob etwas entwendet oder eine Zahlung geleistet wurde.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt in den beiden Fällen. Wer Hinweise hat oder selbst Opfer einer solchen Betrugsmasche wurde, kann sich beim Kriminaldauerdienst in Heidelberg unter der Rufnummer 0621/1 74 44 44 wenden.

"Wir warnen ausdrücklich vor sogenannten Haustürgeschäften, die auf den ersten Blick besonders günstig erscheinen. In aller Regel wird dabei Vorkasse verlangt und die angeblich begonnenen Arbeiten werden nicht fachmännisch oder gar nicht beendet. Wir raten dazu, an der Haustür keinerlei Verträge über Dienstleistungen abzuschließen und keine fremden Personen ins Haus zu lassen", betont Reiner Greulich vom Referat Prävention im Polizeipräsidium Mannheim und Geschäftsführer des Präventionsvereins "Sicheres Heidelberg".