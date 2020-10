Mannheim. (pol/kaf) Ein Zeuge meldete sich am Mittwochnachmittag über den Notruf bei der Polizei und gab an, dass in dem Haus im Stadtteil Waldhof, in dem er wohne, mehrere Handgranaten versteckt seien. Wie die Polizei miteilt, behauptete der Zeuge, ein Unbekannter habe ihn kontaktiert und von den drei Handgranaten auf dem Dachboden des Hauses "Im Stillen Winkel" erzählt.

Die Polizei sperrte das Haus daraufhin ab und durchsuchte es mithilfe eines Metallsuchgeräts und eines Sprengstoffsuchhundes. Das THW unterstützte die Beamten mit Beleuchtung und legte den nur über die Dachbalken begehbaren Dachboden mit Holzplatten aus. Die Durchsuchung dauerte bis etwa 22 Uhr, verlief jedoch ohne Ergebnis. Die Bewohner des Hauses kamen so lange bei Freunden und Bekannten unter, konnten aber gegen 22.30 Uhr wieder zurückkehren.

Wer den Zeugen kontaktierte, ist bislang noch unklar. Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats beim Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.