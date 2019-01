Mannheim. (pol/mare) Fast eineinhalb Jahre hat die Polizei nach einem Feuerteufel gesucht. Er soll - so der Vorwurf - mehrfach Brände gelegt, Menschenleben gefährdet haben. Jetzt haben ihn die Beamten nach intensiver Fahndung geschnappt, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim mitteilen.

Aber der Reihe nach: Es ist Mittwoch, 2. August 2017, 3 Uhr nachts. In einer Wohnung in der Mannheimer Gaußstraße steht plötzlich eine Wohnungstür im zweiten Obergeschoss in Flammen. Brandstiftung! Der Feuerteufel hat benzingetränkte Paste an die Tür geschmiert und angezündet und ist abgehauen. Das Feuer beginnt, sich unter der Tür hindurch in die Wohnung auszubreiten. Der Rauchmelder löst aus, die Bewohner wachen auf und können den Brand mit einem Feuerlöscher selbst löschen.

Die Polizei nimmt die Suche nach dem Brandstifter auf. Dabei gerät ein 29-Jähriger ins Visier der Beamten. Er soll der linksautonomen Szene angehören, sich regelmäßig in Frankfurt und Bremen aufhalten. Die Polizei schaltet die Öffentlichkeit ein, fahndet auch mit Bild nach dem 29-Jährigen.

Indes wird bekannt, dass er für weitere Brandstiftungen verantwortlich sein soll. Und zwar im Juli 2017 in Burgthann bei Nürnberg. Hier soll er ein Auto in Brand gesetzt haben. Auch in Hamburg wird ein Brand mit dem 29-Jährigen in Verbindung gebracht: Er soll im Oktober 2017 einen Feuerwerkskörper in eine Wohnung geworfen haben - es blieb dabei bei einen Brandflecken auf dem Holzfußboden.

Aber es gibt noch mehr Anschuldigungen: So wird dem 29-Jährigen vorgeworfen, seine damalige Freundin bedroht und geschlagen zu haben.

Am 3. Januar 2019 hat die Suche der Polizei nun ein Ende: Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Frankfurt verhaften den 29-Jährigen in einer Gaststätte. Er wird einem Richter am Frankfurter Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erlässt. Der 29-Jährige wandert hinter Gitter. Auch die Mannheimer Staatsanwaltschaft stellt nun Antrag auf Haftbefehl. Der 29-Jährige wartet nun in Untersuchungshaft auf seinen Prozess.