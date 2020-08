Mannheim. (pol/rl) Aufgrund des sonnigen Wetters, hochsommerlicher Temperaturen und des hohen Besucheraufkommens wurden die Badeseen in Vogelstang und Rheinau am Wochenende auf Parkverstöße, Einhaltung der Corona-Regelungen und des Grillverbots überwacht.

An beiden Tagen war rund um die Badeseen viel los: In der Spitze hielten sich allein rund um den Vogelstang-See bis zu 3000 Personen auf. Entsprechend schlecht war hier die Parksituation. Insgesamt wurden rund um beide Seen rund 260 Autos wegen verkehrswidrigem Parken beanstandet. 15 Fahrzeuge parkten so verkehrsbehindernd, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Im Bereich des Vogelstang-Sees mussten 16 Personen auf das bestehende Grillverbot aufgrund der Trockenheit und der Waldbrandstufe 5 und das Shisha-Rauchverbot hingewiesen werden. Bei den "aufklärenden Gesprächen" hätten sich die Personen "einsichtig und kooperativ" verhalten.

In der Mannheimer Innenstadt kam es bis in die Nacht zu Poser-Kontrollen. Dabei wurden an acht Fahrzeugen Veränderungen entdeckt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Zwei weitere Autos wurden zur eingehenden Untersuchung sichergestellt.

Gegen vier Verkehrsteilnehmer gab es Anzeigen wegen des Verursachens unnötigen Lärms. Ein Fahrer stand während der Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss, ein weiterer war mehr als 30 km/h zu schnell gefahren.

Darüber hinaus wurden zahlreiche Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung (Parken, Rotlicht und Benutzung Mobiltelefon) und die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung festgestellt und geahndet.