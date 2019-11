Mannheim. (dpa-lsw/pol) Die Polizei hat am Mittwochabend in der Mannheimer Neckarstadt erneut Gaststätten kontrolliert. Das teilte sie auf Twitter mit. Ein Polizeisprecher sagte auf Nachfrage, es seien fünf Lokale von knapp 30 Beamten kontrolliert worden. Auch Personenkontrollen in einem Wohnhaus gab es, wie es in dem Tweet weiter hieß.

Von Mittwochnachmittag bis in die späten Abendstunden hinein waren Polizei und Stadt im Einsatz. Zwischen 14 und 21 Uhr stellten Polizisten neben mehreren Verstößen gegen das Gaststättengesetz, das Baurecht und das Jugendschutzgesetz insbesondere Verfehlungen im Bereich des Glücksspielgesetzes fest. Die beanstandeten Spielautomaten wurden stillgelegt.

Ein Wirt musste seine Kneipe vorübergehend schließen, der Betreiber eines weiteren Lokals entschied sich nach der Kontrolle, ebenfalls dichtzumachen. Darüber hinaus ermittelt die Polizei auch wegen diverser Straftaten: unter anderem wegen Hehlerei und mehreren Fällen des Verdachts der illegalen Prostitution.

Ende Oktober hatte es bereits eine Razzia in Gaststätten in dem Stadtteil gegeben. Danach hieß es, ermittelt werde unter anderem wegen Geldwäsche, Drogenhandel, Förderung der Prostitution sowie Verstößen gegen das Arzneimittel- und Waffengesetz. "Es handelte sich um eine präventive Aktion zur Gefahrenabwehr", erläuterte ein Polizeisprecher nach dem Einsatz im Oktober. Es gehe um kriminelle Strukturen mit einem großen Dunkelfeld.

Die Polizei ging bei der Razzia Ende Oktober davon aus, dass in den Gaststätten Straftaten geplant wurden und dass sie Rückzugsorte für Kriminelle sind.

Update: Donnerstag, 14. November 2019, 13.37 Uhr