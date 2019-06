Mannheim. (pol/rl) Am Dienstagnachmittag belästigte ein 26-jähriger Somali in der Bahnhofsunterführung mehrere Reisende. Als die verständigte Bundespolizei eintraf, war der 26-Jährige gerade mit einigen anderen Männern in Streit geraten.

Als die Beamten versuchten, den Streithahn von der Gruppe zu trennen, schrie dieser herum und weigerte sich den Weisungen der Beamten zu folgen. Die Streife versuchte ihn darauf am Arm wegzuführen, wogegen der 26-Jährige sich wehrte.

Dann packte er einen der Beamten an der Schulter und ließ sich mit ihm zu Boden fallen. Ein Polizist wurde dabei an der Schulter verletzt und musste anschließend den Dienst abbrechen.

Plötzlich mischte sich ein bis dahin unbeteiligter 65-jähriger Reisender ein: Er schrie die Streife an, dass sie den 26-Jährigen loslassen sollten und nicht mitnehmen dürften. Dann ging der 65-Jährige auch noch auf die Streife los und versuchte die Beamten von dem 26-Jährigen wegzustoßen.

Beide Männer wurden festgenommen und auf die Wache gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen.

Den 26-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, seinen 65-jährigen Unterstützer eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.