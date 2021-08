Mannheim-Jungbusch. (pol/rl) Nach der Vergewaltigung einer 23-Jährigen sucht die Polizei nun per Phantombild nach dem Täter. Das teilte die Polizei am heutigen Montag mit. Die Tat selbst hatte sich bereits am Donnerstagabend, 10. Juni, ereignet.

In einer Bar in der Beilstraße 1 war die 23-Jährige gegen 23.30 Uhr allein auf die Damentoilette gegangen. Der Täter war ihr unbemerkt in die Kabine gefolgt, überwältigte sie dort und vollzog gegen ihren Willen den Geschlechtsverkehr. Die Frau konnte sich schließlich dem Unbekannten entziehen und aus der Toilette flüchten.

Foto: Polizeipräsidium Mannheim

Der Täter soll etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank sein. Er hatte eine dunkle Hautfarbe, sehr kurze schwarze Haare und sei wie die Polizei schreibt ein "schwarzafrikanischer Phänotyp". Der Mann trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt mit einem farbigen Aufdruck auf der Brust und eine auffällige silberne oder goldene Halskette.

Sachdienliche Hinweise zum Täter oder zum Tathergang erbittet die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4444.