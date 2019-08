Mannheim. (pol/van) Durch ein weggeworfenes Fläschchen ist die Polizei am Mittwoch, 31. Juli, durch Zufall auf eine Cannabis-Plantage im Stadtteil Neckarau gestoßen.

Zivilbeamte waren in den Nachmittagsstunden im Bereich Niederfeld und Almenhof auf Fahrrädern unterwegs gewesen. Als sie einen 40-jährigen Radfahrer kontrollieren wollten, ergriff dieser die Flucht in Richtung Rheinbadweg. Nachdem ihm der Weg abgeschnitten wurde, stoppte er seine Fahrt, griff unvermittelt in die Hosentasche und warf ein Fläschchen in die angrenzende Kleingartenanlage.

Der Mann wurde festgenommen. Bei der anschließenden Suche in den Gärten nach dem weggeworfenen Gegenstand stieg den Beamten starker Marihuanageruch in die Nase, der sie bis zu einer Cannabis-Plantage auf dem Nachbargrundstück führte.

Nach einer gerichtlich angeordneten Durchsuchung fanden die Beamten 31 Cannabispflanzen, die offenbar mit hochwertigem Equipment professionell aufgezogen wurden. In der dazugehörigen Gartenhütte wurde zudem eine Ernte von knapp 325 Gramm Marihuana sichergestellt.

Die Ermittlungen führten zum 26-jährigen Betreiber der Plantage. Ob der Pächter des Grundstücks ebenfalls bei der Herstellung der Drogen beteiligt war, wird noch ermittelt. Beide erwarten Anzeigen.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Inhalt des weggeworfenen Fläschchens des 40-Jährigen um 0,55 Gramm Amphetamin. Der festgenommene Radfahrer muss sich nun wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln strafrechtlich verantworten.

Ein Bezug zu den Betreibern der Cannabis-Plantage gibt es laut Polizei nicht. Der anschließend Cannabis-Fund war offenbar reiner Zufall.